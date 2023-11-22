匯豐降明年底恒指目標至19890點 看好中國印度領軍 亞洲股市升15%

匯豐研究最新報告表示，龍年將有利於亞洲股市，尤其是全球宏觀環境或成為亞洲強勁的增長動力，認為明年全球通脹將輕微走低，令各國央行開始放寬貨幣政策，在中國及印度的領軍下，亞洲股市明年有望上升15%，給予中國股市「增持」評級。不過，該行予港股「中性」評級，明年底恒指目標價由21,260點降至19,890點，國指目標由7600點降至7190點。報告又指香港第三季經濟疲軟、不利因素持續等，將香港今年經濟增長預測由4.3%降至3.3%；又預料本港樓價短期內跌勢未止，明年上半年料續跌5%。

萬八關得而復失 成交續逾千億

美息見頂預期續發酵，美匯指數跌至103.2附近低位，人民幣兌每美元一度升至7.13以上，中金最新發表研究報告認為，本輪人民幣回升行情很可能還未結束，惟人幣轉強對港股支持作用似乎逐步消化。恒指昨高開154點，之後升幅擴大，最多升279點，高見18,057點，但A股午後轉弱，港股也由升轉跌，最多跌89點，收市跌44點，未能企穩萬八點大關。大市成交連續兩日逾千億元，昨日達1072億元。北水淨流出24億元，為連續第二日流出，累計走資85億元。滬深股通下的南水就淨流入1.42億元人民幣，為連續第二日流入。

內房股表現突出，融創（1918）指已滿足大部分重組條件，全日升12%；內地草擬「白名單」支持內房融資，據報將列入名單的龍湖（0960）、萬科（2202）及新城發展（1030）各升4.7%、4%及11%。龍湖更是升幅最大藍籌。小米（1810）業績後股價回落，全日挫近半成，為表現最差藍籌。

分析：港股料可反彈6至8周

股票分析師協會副主席郭思治表示，港股昨先升後回，但收市指數仍企於10、20及50天移動平均線以上，雖然市場仍然觀望，但要留意11月下旬至12月份，會有「粉飾櫥窗」效應，加上人民幣回穩，市場氣氛改善。再者，港股由今年1月27日至10月24日，已下跌36個星期，現時反彈屬正常，預期可反彈4至6個星期，甚至6至8個星期，故反彈仍會持續，但不是大升市，預期恒指上望18,500至19,000點。

明報記者