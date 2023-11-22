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經濟

維他奶中期多賺15％ 下半財年無計劃加價

【明報專訊】維他奶國際（0345）公布截至9月底止中期業績，賺1.63億元，按年增長14.72%，倘撇除匯率影響及新冠疫情期間政府相關補貼，按年多賺99%。中期息派1.4仙，按年多派7.7%（見表）。集團首席財務總監吳茵虹表示，雖然部分原材料價格轉趨平穩或有下降空間，但糖價抽升至10多年來新高，對盈利造成影響，將繼續於採購端鎖定價格，盡力改善毛利率，旗下所有市場亦沒有計劃於下半財年加價。

中期息每股派1.4仙

維他奶期內收入33.91億元，按年減少6.88%，主要由於中國內地客戶預期2022年10月價格上漲，而提早在2022年9月下達訂單；經營溢利1.71億元，跌19.38%。毛利率上升2.8個百分點至50.5%。按業務地區劃分，內地經營溢利以當地貨幣計算錄得44%增長，相當於經營溢利率10%；香港及澳門業務核心業務紮實穩定，撇除疫情相關政府補貼，經營溢利增長22%；澳洲及新西蘭的收入與盈利能力受到短期生產及物流問題影響，加上成為全面擁有權的過渡期內產生了其他經營費用。新加坡豆腐出口銷售增加，抵消當地豆腐產品及飲品銷售的激烈競爭。

羅友禮女兒羅其美獲委副主席

另外，集團宣布執行主席羅友禮之女兒、非執行董事羅其美，獲委任為董事會副主席，即日起生效，並繼續為公司非執行董事。羅友禮表示，未來兩至三年內會繼續做集團主席，並會逐步將自己的心得及看法移交及傳授給女兒羅其美；但其具體退休時間，還需根據具體進展及情况而定。

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