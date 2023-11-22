快手第3季虧轉盈 賺21.82億

活躍用戶創歷史新高

快手季內收入為279.48億元，按年升20.8%（見表）；按業務分部計，佔總收入52.6％的線上營銷服務收入達到147億元，按年升26.7％。集團表示，主要是由於平台流量增長、多元化的產品組合及基於行業屬性的精細化運營，推動其營銷客戶數量增加；直播收入達97.19億元，按年升8.6%；其他服務收入達35.39億元，按年升36.6%。快手解釋，主要受惠於電商業務的增長，和電商商品交易總額的增加。

增AI功能 搜索營銷收入升逾1.2倍

快手於季內推出AI對話功能，聲稱為中國短片和直播行業首個基於大語言模型落地的智能問答產品，在搜索場景為用戶帶來智能問答和文字創作等功能，提升用戶的智能化搜索體驗；搜索量方面，快手季內平均月度使用快手搜索的用戶超過4.7億，日均總搜索次數超6億次，搜索營銷收入亦按年升逾1.2倍。