港交所谷IPO 准現有股東加碼認購 安永：今年61企業上市 集資額20年新低

明報記者 江陵凱

港交所昨刊發經修訂的指引信，容許新股的現有股東（包括上市前投資者）及基礎投資者於IPO過程中進一步認購。豁免條件為發售總額至少為10億元；現有股東及其緊密聯繫人的配股不超過所發行新股總額的30%；以及董事、行政總裁、控股股東及監事必須確認，他們或其緊密聯繫人未有在IPO過程中認購。港交所上市主管伍潔鏇表示，相信新安排有利於整個建簿及股份分配過程，同時在兼顧便利市場運作及保障投資者之間取得平衡。

分析：助提升新股上市成功率

分析認為，港股市場近年低沉不起，問題不在於尋求上市新股減少，而是市場資金匱乏，新股申請人及其承銷團體在衡量機構投資者認購意欲下無信心能以心目中合理估值集資上市，因而延後上市計劃。放寬雙重參與限制，有助上市前股東及基礎投資者必要時加碼認購，加強成功上市的把握。截至今年10月底，港交所處理中的上市申請多達108宗。

安永昨發表《2023年中國內地和香港IPO市場報告》，截至昨日的公開信息統計，預計港股今年集資總額為413億元，按年大減約六成，為最少20年來新低（見圖）。由於息口維持高企、地緣政治戰局擴散，以及近日多家大型企業暫緩到港上市計劃，安永料港股明年集資額為500億元。

安永香港資本巿場服務發言人賴耘峯稱，今年在港股上市公司共有61家，較去年同期跌19%。他續稱，估計全年平均集資額6.77億元，為10年以來低位，他提到香港今年缺乏大型新股，最大IPO集資額為50億元，惟去年50億元以上IPO多達6家，100億元以上的IPO更有3家。

全球集資排名料跌至第六 遜印度

賴耘峯解釋，今年僅1家中概股回歸香港上市，而且該公司是以介紹形式上市，並未有實際集資額，再加上無大型公司到港上市，促使今年港股集資額大跌。安永預測，香港今年全年於全球交易所集資排名，將由去年第四跌至第六，於亞洲區內遜於印度（第五位），集資額約66億美元。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮指出，今年全球十大IPO公司並無一家於香港上市。瑞銀全球投資銀行部副主席兼亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國估計，港股IPO市場將顯著反彈，明年在港上市融資規模達10億美元的公司數量將達5至10家。