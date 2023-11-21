賓吉道3號「孖屋」91萬租出 呎租逼百元

上述項目由大昌地產發展，原提供6幢洋房，早前發展商轉賣為租，繼9月份以月租46.8萬元、實用呎租106元錄得首宗租賃後，市場消息指出，項目一對「孖屋」最新以月租約91萬元租出，該兩座洋房已打通，實用面積合共約9165方呎，實用呎租約99.3元。洋房屬4房4套間隔，另設有家庭室、娛樂室、書房、遊戲室及多個儲物室外，更設早餐室，天台面積共約1628方呎，並設按摩浴池，另設約1097方呎花園。

上述項目6幢洋房實用面積介乎4432至4893方呎，其中實用面積4893方呎A洋房，早於2011年以3.99億元，實呎逾8.1萬元售出，惟此後至今約12年，項目一直未錄成交，除今次租出之「孖屋」外，亦有另一組洋房已打通。

另外，美聯分行助理區域經理黃國輝表示，沙田九肚麗坪路尚珩3座複式戶，實用面積1554方呎，3房1套間隔，以5.8萬元租出，實用呎租約37元。上址業主2020年3663萬元一手購入，租賃回報約2厘。

尚珩複式連車位租5.8萬 呎租37元

中原分行資深分區營業經理溫志樑表示，大圍柏傲莊3A座中層C室，實用面積452方呎，兩房間隔，以2.45萬元租出，實用呎租54.2元。新租客為內地專才，業主2020年928萬元一手購入，租金回報約3.2厘。