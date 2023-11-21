楊受成等7550萬沽柴灣地廠賺5倍

「戲院大王」家族9700萬

購甘比東角道舖

上述物業為柴灣豐業街5號華盛中心地廠，物業面積約9562方呎，以7550萬元計，呎價約7895元，買家為ZEEKR MOTORS（HONG KONG） LIMITED，公司董事為錦龍汽車集團董事長麥慶德，Zeekr（極氪）為吉利（0175）旗下電動車新品牌，上月授權錦龍汽車集團為香港及澳門進口及經銷商、車廠及代理。物業由楊受成或相關人士1999年1220萬元購入，帳面獲利6330萬元或約5.2倍。

另「大劉」劉鑾雄妻陳凱韻（甘比）等持有的銅鑼灣東角道24號置安大廈地下23及24號舖，早前就以9700萬元售出。資料顯示，舖位買家以CINEMA DEVELOPMENT LIMITED登記，公司董事包括包括陳榮裕、陳榮美及陳榮民，均為「戲院大王」陳俊巖家族成員。該舖面積832方呎，折合呎價約11.66萬元，較2013年雅居樂（3333）非執行董事陳卓南等以約2.33億元購入的22號舖呎價56萬元低79%。商舖原由華置（0127）於1991年以3.48億元一籃子購入，料獲利甚豐。