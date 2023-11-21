YOHO WEST均呎1.09萬 低去年同區兩成 首批280伙 1房折實299.96萬入場

明報記者 周悅蜓

項目明日起對外開放設於南昌站V WALK的示範單位，周四起接受認購登記。項目首批折實均呎10,888元，與今年9月路勁（1098）推出的屯門掃管笏凱和山的首批折實均呎1.1萬元相若，但對比新地同區去年9月推出的Wetland Seasons Bay第3期，首批折實均呎14,187元，低約23%。若與同區指標屋苑嘉湖山莊二手平均呎價8300餘元相比，則高出約三成；與毗鄰的栢慧豪園二手平均呎價約1.1萬元比較則相若。

與毗鄰栢慧豪園二手均呎相若

YOHO WEST第1期為新界西北焦點全新盤，是次首推的280伙，實用面積介乎274至651方呎，包括28伙1房戶、175伙兩房戶、77伙3房戶，價單定價346.78萬至836.33萬元、呎價11,561至14,812元，市值16.48億元；新地是次提供最高直減折扣13.5%（即供付款），折實價由299.96萬至723.42萬元，折實呎價為1萬至12,812元，整批折實均呎10,888元。

值得留意，入場單位為第3A座5樓A9室，實用面積295方呎1房戶，折實價299.96萬元、折實實呎1.01萬元，為首張價單唯一一個折實價低於300萬元的單位。

明起開放示位 周四起收票

至於建築期付款，最高直減折扣為7.5%，與即供付款相差6個百分點，部分單位可獲1萬元現金折扣；另外，若買家於180日完成交易，可獲樓價3%的提前付清樓價現金回贈。

新地副董事總經理雷霆形容，價錢為「普天同慶價，買到就開心」，對換樓客、投資收租、小家庭均具吸引力。他預料，息口走勢將於明年首季見頂回落，加上內地和香港經濟開始復蘇，樓價將於明年回升。

此外，買家可透過向發展商指定財務機構，申請承做最高75%一按，還款年期最長25年；還款息率方面，首36個月定息為2.6厘，36個月之後為P加1厘（P現為5.875厘），申請人士需要提供入息及還款能力證明等。