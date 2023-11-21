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經濟
2023年11月21日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
離岸人幣三連升曾破7.17 創3個月高 港3個月拆息近23年新高 港匯11個月最強
科網領港股升323點 跑贏亞洲主要股市
打風開市日 港交所倡銀行券商不設櫃台
麥當勞增持內地香港業務 向凱雷回購 持股升至48%
WeLab印尼推數碼銀行Bank Saqu
小米上季虧轉盈 毛利率創上市新高 料今季整體智能手機出貨量回復增長
中原入稟向傲玟賣方追佣逾932萬
國泰IT部門擬明年內地與港增聘逾200人
OKX申虛產交易平台牌 累計7公司待批
煤氣能源轉型 研零碳排方案 擬引入抽氫系統供車輛產電
吳雷鈞：AI時代新名詞：認知營銷（二之一）
投資基金公會調查：受訪者料平均760萬元才能退休
OpenAI前CEO復職失敗 加盟微軟 聘Twitch前行政總裁任臨時舵手
500員工警告：董事會若不請辭 將集體離任
日經曾升逾200點 創33年盤中新高
張兆聰：基本因素強 聯想料續跑出
港元定存高息精選
劉宇亮：人民幣回升 恒指上望18500點
薛偉傑：網傳內地擬測試時速1000公里「超級高鐵」
技術取勝：國泰反彈料8.2元沽壓較大
何民傑：港物流中心應由市場主導
劉思明：港股存隱憂 企業業績前景擠壓估值
周顯：買乜輸乜 唔夠錢退休
湯文亮：歐美有民主 聯合國冇民主
YOHO WEST均呎1.09萬 低去年同區兩成 首批280伙 1房折實299.96萬入場
話你知：新地2015年奪地 每呎補價僅1500元
曉柏峰昨首輪開售 全晚沽約11伙
內地專才1050萬購凱旋門 慳稅276萬
楊受成等7550萬沽柴灣地廠賺5倍
賓吉道3號「孖屋」91萬租出 呎租逼百元
技術取勝：國泰反彈料8.2元沽壓較大
【明報專訊】雅迪或反覆上試16元阻力（圖）
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