薛偉傑：網傳內地擬測試時速1000公里「超級高鐵」

據內媒報道，高速飛車微信公眾號屬於大同高速飛車交通發展有限公司；而高速飛車大同（陽高）試驗線，是內地首條超高速低真空管道磁浮交通系統的全尺寸試驗線，能夠實現時速1000公里以上的「近地飛行」。2021年5月24日，該公司山西省實驗室揭牌。2021年9月，高速飛車大同（陽高）試驗線獲批立項，2022年4月正式動工。工程位於大同市陽高縣，起點位於陽高南站西側500公尺處，路線全長2公里。一時間，內地網上迅即出現了很多以「時速1000公里超級高鐵」為題的新聞，令一些不知就裏的網民誤以為已成功進行該車速的測試。

兩公里試驗線完工 測試未有時間表

筆者認為，從上述揭牌、立項、動工的時間表來看，高速飛車大同（陽高）試驗線一期主體工程全部完工，是可信的。畢竟，雖然是超高速低真空管道磁浮交通系統，但只是2公里長的試驗線，一年半施工期已非常充裕。但是否已進行過時速1000公里以上無人或載人試驗？若細心分析的話，明顯是否定的。因為不論是高速飛車微信公眾號還是內地媒體，都從未提及曾進行過這速度的試驗。最多只可以說，試驗線一期主體工程全部完工，該公司計劃在未來進行有關試驗。但至於何時開始測試，由哪個速度開始測試，預料何時將會進行時速1000公里以上的無人或載人試驗，時間表全部欠奉。

所謂超高速低真空管道磁浮交通系統，是整條鐵路除了採用磁浮技術，還設計成密封管道形式，可以抽至接近真空狀態，列車既免除了路軌摩擦力，空氣阻力亦微乎其微，速度可以大幅提升。早在1922年，德國工程師赫爾曼•肯培爾提出磁浮列車概念時，已經同時提出真空管道構思。而「真空管道運輸」（Evacuated Tube Transport）這個商標名稱，是機械工程師Daryl Oster在1990年代提出，並於1997年獲得。

2017年5月12日，美國企業Hyperloop One首次進行這種交通工具無人測試，時速113公里。2017年7月，測試時速達310公里；同年底測試時速更達386公里。2020年11月當時Hyperloop One已轉名為Virgin Hyperloop，在美國內華達州拉斯維加斯沙漠的測試設施中進行首次載人測試，但列車原型只能夠容納兩個乘客，即該公司聯合創辦人Josh Giegel和乘客體驗總監Sara Luchian。測試在一條500米長、直徑3.3米管道內進行，像太空艙或膠囊般的列車約15秒來完成行程，其間時速最高只達172公里。在此之前，Virgin Hyperloop已經在這條管道中進行了400多次無人測試，但都未有突破時速386公里紀錄。

至於中國方面，2017年8月30日，中國航天科工公司在武漢宣布，已啟動時速1000公里的「高速飛行列車」研發項目，後續還會研發最高速度達2000公里和4000公里的超級高速列車。此外，西南交通大學牽引動力國家重點實驗室、北京交通大學、西京學院等亦有研究這種真空磁浮列車。文首提及的大同高速飛車交通發展有限公司，可能是屬於航天科工陣營。

真空管道通訊救援等問題 仍需測試

目前，有關內地真空磁浮列車測試的信息極少。反而，非真空懸浮列車，中國和日本據報都曾經在測試中達時速600公里以上。由此看來，筆者有理由相信，這種低真空管道的設計和建造技術相當複雜，現時還未成熟。

有專家指出，真正商用時，要讓一條直徑數公尺、長度數百公里的管道長時間抽真空，管道結構和密封性要求將極高。如何合乎能源效益地抽真空，也是一個問題。另外，在近乎真空環境內的散熱、通訊和快速救援問題，亦全部需要重新測試。最後，究竟有沒有需要將時速大幅提高，尤其是時速4000公里。

筆者認為，真空磁浮列車這個課題有些像核聚變發電，雖然其技術好像相對較易實現，但實際商業化時間也不會太早。以中美這些大國立場來說，這是不得不研究的課題。但現時戰鬥機也只需要約兩倍音速，時速4000公里、相當於3.27倍音速的高鐵，肯定是多餘。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]