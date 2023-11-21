日經曾升逾200點 創33年盤中新高

日圓做好 兌美元漲至148

不過日經指數昨突破高位後，投資者獲利回吐。由於日圓兌美元轉強，以汽車為主的出口板塊遭到拋售，指數迅速回落，收市報33,388.03點，跌近200點。昨晚日圓兌每美元漲至148水平。每百日圓兌港元漲至5.25算。

根據日本交易所集團的數據，海外投資者自10月以來，淨買入股票現貨1.1萬億日圓（約577億港元）。受惠於日圓疲弱，加上日本企業獲利穩健，以及東京證券交易所倡導企業治理改革等，日經指數今年以來升28%。

日本輝立證券（Phillip Securities Japan）交易主管 Takehiko Masuzawa指出，由於日經指數近期升勢凌厲，投資者保持謹慎，逢高位進行拋售。不過Masuzawa稱，由於企業前景強勁，加上股票回購，以及美國利率似乎已經見頂，都令日經指數的積極信號多於消極信號。

市場等待周三凌晨公布美國聯儲局議息會議紀錄，美國10年期國債孳息昨晚維持在4.46厘左右，美股3大指數早段微升。

（綜合報道）

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