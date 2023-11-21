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OpenAI前CEO復職失敗 加盟微軟 聘Twitch前行政總裁任臨時舵手

【明報專訊】上周五被OpenAI董事會革除CEO職位的「ChatGPT之父」Sam Altman回巢無望。雖然獲大股東微軟等撐腰的Altman，周日曾與OpenAI董事會商討復職條件，但董事會昨最終任命遊戲直播平台Twitch前行政總裁Emmett Shear擔任臨時CEO，反映雙方談判破裂。在OpenAI宣布新任臨時CEO後，微軟隨即宣布Altman，與上周五辭職的OpenAI前董事會主席Greg Brockman，將聯同其他OpenAI員工，加盟微軟內部一個新成立的人工智能（AI）團隊。該團隊將由Altman領導，而微軟將迅速為他們提供所需資源。受消息刺激，微軟股價早段升近2%，高見377.1美元創新高。

彭博社形容，微軟此舉是爭取OpenAI讓Altman和Brockman復職失敗後的「後備計劃」。不過微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）同時表明，致力於與OpenAI維持合作伙伴關係，並期待了解Shear，與其合作。

微軟原預計OpenAI董事會讓步

微軟迄今向ChatGPT母企OpenAI投資130億美元，換取49%持股，是OpenAI最大股東。其他投資者和OpenAI員工控制OpenAI另外49%股份，剩下2%由OpenAI持有。但彭博社指，微軟上周五直到OpenAI董事會宣布解僱Altman前幾分鐘才收到通知。由於微軟近期一直以OpenAI的技術改革其產品線，撤換舵手恐影響微軟的AI發展策略，拖累微軟上周五股價跌1.7%。

彭博社的消息稱，微軟對Shear的任命深感驚訝，因為他們原預計OpenAI董事會願意讓步，讓Altman與Brockman以某種身分重返OpenAI。Shear是OpenAI董事會3天內任命的第2名臨時CEO，董事會原於上周五任命技術總監Mira Murati取代Altman的行政總裁職務，但Murat聯同微軟等OpenAI主要投資者及OpenAI員工，爭取Altman回巢。Altman周日曾戲劇性地與董事會進行談判，並在X（前稱Twitter）張貼其OpenAI訪客證，形容這是自己「首次及最後一次」配戴訪客證，暗示即將回朝。

彭博社引述知情人士稱，Altman開出的復職條件，包括進行企業治理改革，罷免現有董事會成員，並尋求董事會作出聲明，指其沒有涉及不當行為。在主要股東強烈施壓下，董事會最初原則上同意辭任，但最終拒絕，恐董事會成員面臨法律挑戰。

該董事會上周五指Altman在溝通上不夠坦誠，革除其CEO及董事會席位。同樣被踢出董事會的Brockman，同日宣布辭職。

Altman將領導微軟新AI團隊

OpenAI周日深夜向員工發信息，宣布Shear擔任臨時CEO。彭博社引述知情人士稱，Shear獲得任命，是因為他成功將Twitch打造成全球最成功的視頻平台之一，有能力領導大型工程團隊，且認同AI為人類帶來的潛在威脅。他曾贊成放慢AI技術的發展，以確保其安全性。

至於加盟微軟後的Altman團隊將如何運作，微軟以旗下的LinkedIn和GitHub為例，指這些企業仍以「獨立的身分和文化」經營，並擁有自己的CEO。 不過由於微軟近年向OpenAI投放大量資源，令微軟內部的研究人員感到不安，Altman團隊加盟有可能令微軟研究員更趨分化。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕Emmett Shear Greg Brockman 人工智能（AI） 微軟 Sam Altman

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