投資基金公會調查：受訪者料平均760萬元才能退休

提早至37歲已規劃退休

曹偉邦指出，調查顯示現時於平均37歲已規劃退休，較先前調查的40多歲為早；而調查亦發現受訪者預期平均退休年齡為61歲，即受訪者平均使用24年去儲蓄退休金，但受訪者認為該筆退休金只能維持約17年退休生活，而現時港人平均壽命為85歲，假設能如期於61歲時退休，退休金只能大約支持到受訪者生活至77歲。

另外，該項調查指出有26%受訪者認為MPF的基金類別不足，尤其是欠缺可持續發展及高收益基金。

基金公會退休金委員會聯席主席Charles Brooke表示，HKIFA與香港信託協會及積金局，曾就投資選擇及於MPF中增加高回報投資類別，在過去4個月間緊密合作及展開多次討論，更希望就增加資產類別方面，於未來幾個月取得進展；而積金局就HKIFA的報告作回應，積金局表示報告提及部分計劃成員，傾向有更高風險的投資選擇，但積金局亦留意到有不少聲音主張，提供有穩定回報且收費低的強積金基金。積金局續指將會繼續做好把關的角色，以保障計劃成員的利益。