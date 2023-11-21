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經濟

中原入稟向傲玟賣方追佣逾932萬

【明報專訊】中原入稟向何文田樓盤傲玟的賣方金鋑有限公司（Gold Topmont Limited）追討932.32萬元，指金鋑未有按諒解備忘錄，向中原支付傲玟第2座6B及3座8A的佣金（代理費）。Gold Topmont為中資企業高銀金融（前上市編號0530，已於上月底除牌）的附屬公司，高銀為傲玟發展商。

據入稟狀指出，中原此前獲金鋑的代理人GOLDIN委任為傲玟的銷售代理之一，而在2019年11月23日至2020年7月11日期間，中原成功向GOLDIN轉介了12份標書。根據任命協議，涉及佣金總額為5710.4萬元。

涉3伙代理費 只收到逾491萬

其後儘管中原一再提出要求金鋑支付5710.4萬元佣金，惟仍被金鋑拒付。中原在2021年12月7日向金鋑提出起訴（HCA 1449/2021），以追討款項。不過，金鋑在2022年8月26日向其債權人Oaktree Global Opportunities XB及XI基金提交了兩份諒解備忘錄，以提取2500萬元去解決部分由中原及另一分銷代理利嘉閣針對金鋑所結欠的代理費的索賠。

其後在2022年9月26日前後，中原與金鋑再經代理人GOLDIN訂立諒解備忘錄，金鋑同意結清是次涉案的第2座6A室、第2座6B室及第3座8A室的未付代理費，分別涉及491.73萬元、510.72萬元、421.6萬元，合計1424.05萬元。中原承諾及同意不再就此前金鋑所結欠費用採取法律行動，惟僅於去年10月底收到代理費491.74萬元，尚欠932.32萬元。

在今年8月，中原旗下深圳中原爆出被內房拖欠近10億元人民幣佣金後，被內地要求先行墊支，部分內房則曾欲以房抵債。中原股東施永青其後在9月再在一篇專欄文章表示，已收到新世界（0017）支付柏傲莊的特別佣金而「喜出望外」，並自爆遭「恒大（3333）、高銀與波叔（已故舖王鄧成波）的佣，很多成交了至今都未能收到」。

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