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經濟

小米上季虧轉盈 毛利率創上市新高 料今季整體智能手機出貨量回復增長

【明報專訊】小米集團（1810）公布截至9月底止第三季業績，期內收入按年相若，達708.9億元（人民幣，下同）；惟扭虧為盈，賺48.7億元，去年同期虧損14.8億元。單季毛利率創上市新高，達到22.7%。小米副總裁兼首席財務官林世偉表示，第三季整體毛利率創新高主要受惠於高端智能手機銷售佔比增加，以及核心零部件價格下降所致。

明報記者 黃志偉

按業務收入劃分，小米季內智能手機按年減少2%至416.5億元，不過按季升13.8%，主要是由於平均售價（ASP）下降，由每部1058.2元減少5.8%至997元。林世偉表示，由於集團近來拓展海外新興市場，包括拉丁美洲、非洲及中東等地區，在當地出貨量錄得強勁增長，惟拖低整體ASP。IoT與生活消費產品業務方面，收入按年增加8.5%至206.7億元，主要高端產品收入帶動；至於互聯網服務，收入增加9.7%至77.6億元。林世偉指出，第三季集團整體毛利率創新高，按年增加6.1個百分點至22.7%，主要由於智能手機的高端化產品佔比增加、庫存達到健康水平以及核心零部件價格下降所致。

小米14系列銷售佳 擬明年拓海外市場

對於智能手機市場未來走勢，小米總裁盧偉冰表示，集團年初預測今年全球智能手機出貨量下滑5%至10%，首兩季按年仍錄得跌幅，第三季基本持平，相信第四季可回復增長，並對明年表現樂觀，有望錄得約5%增長。他續稱，小米14系列銷售反應熱烈，計劃明年將產品拓展至海外市場。

至於小米汽車研發進度，盧偉冰表示，維持明年上半年量產的目標不變，進度符合公司預期，並稱接下來會第二次冬測。早前有報道指小米首款車型首年銷售目標為10萬輛，盧澄清該消息並不屬實。

小米汽車維持明年上半年量產

另外，小米期內財務收入淨額錄得明顯升幅，按年升4.14倍至8.76億元，小米解釋，主要是由於短期存款及美元存款利率上升，以及基金投資者的金融負債價值變動所致。值得留意是，小米印度早前被指控不恰當扣除若干成本及開支，故部分銀行帳戶已被扣押，截至9月底止，有39.2億元被視為受到限制。小米管理層認為，有正當理由向印度有關部門作出回應，並稱現階段難以預估相關財務影響，故集團無就該等事項作出撥備。

相關字詞﹕第三季業績 小米

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