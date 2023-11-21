WeLab印尼推數碼銀行Bank Saqu

據了解，「多工創業者」類似香港的斜槓族（Slasher），指同時兼任多份兼職全職員工。龍沛智指「多工創業者」擁多重收入來源，使用傳統銀行方式服務他們較難，現時大部分人於不同銀行開不同帳戶，惟當中資金調動較難。而於Bank Saqu內的主帳戶內，其客戶可開設多達20個子帳戶，以方便管理多元收入來源。

龍沛智引述市場報告指出，預計2030年印尼的「多工創業者」數量將會達到1.17億人，對印尼經濟有很大頁獻；龍沛智續稱，現時普遍印尼年輕人只開設電子錢包作小額支付之用，但相信未來這批年輕人終歸需要使用到電子銀行，以方便其作貸款購車及買物業等用途，故認為電子銀行有其發展空間。

龍沛智展望，Bank Saqu規模於未來將較BJJ大數倍，盼能吸引100萬個客户，未來3至5年達收支平衡。至於Bank Saqu未來發展方向，他表示則從替客戶建立信用記錄、財富儲蓄，以及推行投資理財產品幾個方向着手。