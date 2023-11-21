明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

麥當勞增持內地香港業務 向凱雷回購 持股升至48%

【明報專訊】麥當勞（美：MCD）出售中國業務大部分股權近7年後重新增持。公司昨宣布向私募基金凱雷，購回對方持有的中國業務股權，持股比例由20%升至48%，但沒有披露作價。交易有待監管機構批准，預計明年首季完成。國企中信集團旗下信宸資本，繼續是業務大股東，持股52%。

2017年售80%股權套17億美元

麥當勞透露，合資公司在內地、香港和澳門，經營超過5500間分店，較2017年減持股權時倍增，並成為全球第二大市場，而且年初至今銷售增長超過30%，現時是最佳時機簡化股權結構，迎接持續增長的需求，未來會加強與消費者接觸，更受惠長線潛力。

信宸資本重申目標到2028年，分店數目觸及10,000間，更有信心可以滿足中國消費者的口味。凱雷就回顧過去6年多，與信宸資本、麥當勞合作，將業務轉型、加快增長、革新網絡推廣和營運能力，祝福下一階段增長成功。

麥當勞2017年初以17億美元，出售內地和港澳業務80%股權，予信宸資本和凱雷合組的財團，信宸持股52%，凱雷持股28%，當時業務整體估值約20.8億美元，相當於超過162億港元。到今年4月曾傳出，凱雷考慮引入新投資者或減持套現，對業務估值達80至100億美元。據報當時麥當勞在內地有5200間分店，香港分店約250間，今年計劃新增800至1000間店。

上 / 下一篇新聞

離岸人幣三連升曾破7.17 創3個月高 港3個月拆息近23年新高 港匯11個月最強
離岸人幣三連升曾破7.17 創3個月高 港3個月拆息近23年新高 港匯11個月最強
科網領港股升323點 跑贏亞洲主要股市
科網領港股升323點 跑贏亞洲主要股市
打風開市日 港交所倡銀行券商不設櫃台
打風開市日 港交所倡銀行券商不設櫃台
WeLab印尼推數碼銀行Bank Saqu
WeLab印尼推數碼銀行Bank Saqu
小米上季虧轉盈 毛利率創上市新高 料今季整體智能手機出貨量回復增長
小米上季虧轉盈 毛利率創上市新高 料今季整體智能手機出貨量回復增長
中原入稟向傲玟賣方追佣逾932萬
中原入稟向傲玟賣方追佣逾932萬
國泰IT部門擬明年內地與港增聘逾200人
國泰IT部門擬明年內地與港增聘逾200人
OKX申虛產交易平台牌 累計7公司待批
OKX申虛產交易平台牌 累計7公司待批
煤氣能源轉型 研零碳排方案 擬引入抽氫系統供車輛產電
煤氣能源轉型 研零碳排方案 擬引入抽氫系統供車輛產電
吳雷鈞：AI時代新名詞：認知營銷（二之一）
吳雷鈞：AI時代新名詞：認知營銷（二之一）
投資基金公會調查：受訪者料平均760萬元才能退休
投資基金公會調查：受訪者料平均760萬元才能退休
OpenAI前CEO復職失敗 加盟微軟 聘Twitch前行政總裁任臨時舵手
OpenAI前CEO復職失敗 加盟微軟 聘Twitch前行政總裁任臨時舵手
500員工警告：董事會若不請辭 將集體離任
500員工警告：董事會若不請辭 將集體離任
日經曾升逾200點 創33年盤中新高
日經曾升逾200點 創33年盤中新高
張兆聰：基本因素強 聯想料續跑出
張兆聰：基本因素強 聯想料續跑出
港元定存高息精選
港元定存高息精選
劉宇亮：人民幣回升 恒指上望18500點
劉宇亮：人民幣回升 恒指上望18500點
薛偉傑：網傳內地擬測試時速1000公里「超級高鐵」
薛偉傑：網傳內地擬測試時速1000公里「超級高鐵」
技術取勝：國泰反彈料8.2元沽壓較大
技術取勝：國泰反彈料8.2元沽壓較大
何民傑：港物流中心應由市場主導
何民傑：港物流中心應由市場主導
劉思明：港股存隱憂 企業業績前景擠壓估值
劉思明：港股存隱憂 企業業績前景擠壓估值
周顯：買乜輸乜 唔夠錢退休
周顯：買乜輸乜 唔夠錢退休
湯文亮：歐美有民主 聯合國冇民主
湯文亮：歐美有民主 聯合國冇民主
YOHO WEST均呎1.09萬 低去年同區兩成 首批280伙 1房折實299.96萬入場
YOHO WEST均呎1.09萬 低去年同區兩成 首批280伙 1房折實299.96萬入場
話你知：新地2015年奪地 每呎補價僅1500元
話你知：新地2015年奪地 每呎補價僅1500元
曉柏峰昨首輪開售 全晚沽約11伙
曉柏峰昨首輪開售 全晚沽約11伙
內地專才1050萬購凱旋門 慳稅276萬
內地專才1050萬購凱旋門 慳稅276萬
楊受成等7550萬沽柴灣地廠賺5倍
楊受成等7550萬沽柴灣地廠賺5倍
賓吉道3號「孖屋」91萬租出 呎租逼百元
賓吉道3號「孖屋」91萬租出 呎租逼百元