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經濟

科網領港股升323點 跑贏亞洲主要股市

【明報專訊】美國通脹回落，市場預期加息周期告終，美元曾跌至近3個月低位，帶動人民幣明顯做好，一度見超過3個月高位，支持港股反彈。科網股再領漲，帶動恒指升逾300點，跑贏亞洲主要市場。

突破50天線 成交重上千億

恒指昨天高開171點後，接近中午升幅擴大，突破10、50天線，最多升334點，並以近全日高位收市，報17,778點，升323點，升幅1.86%，大市成交增至1013億元。

科技和金融股是升市主要動力，恒生科技指數一開市已重上4000點，升穿10、100、250天線，收市升97點或2.45%，報4077點。阿里巴巴（9988）創辦人馬雲強調會長期持股，又否認裁員2.5萬人，公司股價扭轉兩個交易日下跌，回升1.6%。京東健康（6618）升5.4%，是繼中信股份（0267）後，表現第二好的恒指成分股。

獲納入恒指成分股、晉身「藍籌」的理想汽車（2015）和藥明康德（2359）都有買盤，其中理想連升兩日，昨升2.4%，股價見兩個半月高位，藥明康德就升近3.5%。

部分內需股有支持，憧憬內地天氣轉冷有利火鍋店生意，據報海底撈（6862）取消「半份」菜式選項，變相加價，海底撈、九毛九（9922）、呷哺呷哺（0520）都升逾5%。李寧（2331）亦由3年低位回升3%。

不過，上周五股價急升的國美電器（0493）澄清，超級市場業務由主要股東黃光裕等經營，與上市公司無關，國美股價昨急回21.4%。

北水食糊 淨流出60億

內地投資者似乎趁反彈「食糊」獲利離場，「北水」南下的港股通，錄得淨流出60.24億元，終止連續兩個交易日淨流入。當中單是追蹤恒指的盈富基金（2800），走資近23億元。科技股亦是沽售對象，騰訊（0700）和美團（3690）分別淨流走13.1和8.6億元。

信誠證券聯席董事張智威預期，美元回吐、人民幣轉強，有望維持一段時間，恒指短期或可上望18,100點，但近期指數反彈至18,000點以上就有阻力，而且關注科技公司在公布季績後，會否再有股東減持的消息。未來亦要觀望聯儲局本周公布議息紀錄，在息口方面會否有更多啟示，相信待恒指回調至17,200點或以下，以股息率等計算估值更吸引。

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