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經濟

離岸人幣三連升曾破7.17 創3個月高 港3個月拆息近23年新高 港匯11個月最強

【明報專訊】美國上周公布的通脹數據持續回落，10年期美債孳息率下跌，昨日美國與中國10年期債息息差收窄至1.788厘，為近兩個月最低，推動在岸人民幣昨日最高見7.17，最近一周累升1.55%，離岸價更曾試穿7.17關，連升三日，兩者同創3個半月新高。雖然市場自9月起已預期美國息口見頂，但至本月初人民幣仍低見7.3水平，分析指早前美國發債太多推高債息以至美元的因素消退，是次人民幣上升可更為持續，至年底前料會在7.15至7.25區間波動。

明報記者 歐陽偉昉

美元回落亦帶動港匯回升，昨日開市回調但守穩在7.8以上，下午最高曾升穿7.791，創去年12月底以來新高。雖然港元上升通常會有利拆息下跌，不過在年結資金需求影響下，港元拆息昨日繼續上升，與銀行資金成本相關的3個月拆息，則上升4點子至5.459厘，見近23年新高；與按揭相關的1個月港元拆息報5.214厘，上升18點子（1厘等於100點子），見9月底以來高位。

美息料見頂推低美元 帶動人幣升

昨日人民幣中間價報7.1612，較上周五上調116點子（1元等於1萬點子）。美匯指數昨日失守104水平，在岸人民幣開市早段升穿7.2後持續向上，截至晚上8時半報7.1719，上升423點子或0.59%，創兩個月以來的最大升幅；離岸價升393點子，報7.178，最高曾見7.1630。不過人民幣兌一籃子貨幣偏弱，彭博據CFETS貨幣籃子計算，人民幣指數昨跌0.09%報97.9865，為兩個月低位。

信銀國際首席經濟師卓亮指出，人民幣上升除因為市場預期美國息口見頂，美債息高位回落拖低美元的外在因素，月初公布的10月內地經濟活動指標普遍好過市場預期，增強宏觀經濟因素支持，而早前公布中期借貸便利（MLF）維持不變，亦顯示人民銀行對貨幣寬鬆政策，維持溫和克制的態度，有利人民幣平穩。

分析料今次可持續企穩

今年10月在市場已開始預期美國息口見頂下，10年期美債息仍升見5厘水平，推高美元令人民幣保持在7.3的低位。卓亮指出美國今年財政赤字惡化，美國大增發債令長債債息抽升，美元吸引力因而增加。不過市場現時認為美國將會在明年減息，有助長債孳息率明顯回落至4.5厘以下，因此料今次支持人民幣企穩更有持續性，他預期至年底，人民幣會在7.15至7.25區間波動。

匯豐發表報告，預期內地貨幣政策將維持寬鬆，提供更多資金流動性支持信貸增長，不過減息會遲至明年第3季和第4季，而今年餘下時間則降低存款準備金率0.5個百分點，明年再降0.5個百分點。該行上調中國今年GDP增長預期0.3個百分點至5.2%，明年亦上調0.3個百分點至4.9%，因內地近月更積極推支持經濟政策，如將增發1萬億元國債，經濟復蘇更為穩定。

相關字詞﹕中國經濟 卓亮 美匯指數 港元拆息 人民幣

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