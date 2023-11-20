現時買債券 助鎖定高息回報

明報記者 袁國守

市場普遍認為，美息在更長時間維持在更高水平（Higher for Longer），但相信不會「無止境」維持在目前的高水平。因此，近日多了投資專家建議，若不想1年或3年後面對「再投資風險」，並自問保守、打算長期「食息」的投資者，現時可考慮買入債券，特別是短期債券，例如2年期美國國債，目前孳息率近5厘（見表）。

美2年期國債孳息近5厘

對於「目前現金利率高企，是否值得買入債券？」這問題，施羅德投資環球無約束固定收益投資主管Julien Houdain認為，若投資者能夠從銀行存款中賺取3厘至5厘的利息（視乎投資者居住的地方），現金存款是不錯的選擇，因為毋須承擔任何風險，但投資者實際需要思考的問題是「高利率水平可以維持多長時間呢？」他指出，就短期而言，現金可以帶來較高利率回報，但利率不會在未來5至10年內一直保持在如此高的水平；若投資者買入債券，則可能在更長時間持續獲得與現金存款同樣水平的收益率。他表示，現在買入債券有可能產生豐厚回報，特別是在減息及/或經濟衰退的情况下。

另外，Houdain稱，還有一些透過固定收益獲取理想回報的方法，尤其是3至4年的短期債券，舉例來說，在短期信貸領域，投資者目前可獲得接近7厘（以美元計算）的收益率；儘管需要承擔一些風險，但投資者將持有較高質的債券，其投資受利率走勢的影響亦較小。不過，有投資者會問：「長期收益率還會進一步上升嗎？」Houdain表示，從過去兩個月的利率走勢來看，很難以「不會」來回答這個問題，因從經濟數據可見，美國經濟一直保持強勁。 他認為，問題的關鍵，在於新冠疫情期間人們累積的「超額儲蓄」；明顯地，這些儲蓄對強勁的美國經濟作出了巨大支持，雖然目前超額儲蓄的水平仍未完全明確，但儲蓄水平會隨着時間過去而持續下降，因此這種「現金緩衝」在未來對經濟的支持可能會減弱。

因此，他認為，與企業及家庭住戶相比，目前只有美國政府真正受到利率上升的影響，並且陷入了惡性循環，美國政府必須在短期內為大量債務進行再融資，以免支付較高的利息及因而增加財政赤字。現時，金融市場亦開始明白這一點，並要求美國政府上調美國長年期國債的孳息率來為這些風險提供補償。基於這些原因，施羅德投資認為美國的孳息曲線將會更為陡峭，相關投資交易將會更具吸引力，因此該行增持短期國債，並減持長期國債，原因是美國聯儲局的加息周期已接近尾聲，而其他驅動因素仍不太利好長期債券。

施羅德投資策略研究部主管Duncan Lamont表示，債券孳息率上升提振了投資回報前景，並為潛在損失提供有史以來的最大緩衝；目前，債券能為長線投資者提供具有吸引力的投資組合：更高的回報潛力及較低的下行風險。

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[袁國守 退休綢繆]