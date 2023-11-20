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ONE SOHO屆現樓 打造城市綠洲

【明報專訊】位處市區核心地段的中小型單位，向來受年輕上車族及小家庭客戶歡迎。信置（0083）、莊士機構（0367）與市建局合作的旺角山東街、已屆現樓的ONE SOHO，以「城市綠洲」作市場定位，主打實用300餘方呎單位，鄰近區內地標商場朗豪坊，項目新簇型格的外立面設計、便捷的生活配套，以及單位內特高樓層高度，為舊區增添新派居住體驗。

明報記者 管龍欣

攝影 劉焌陶、黃志東

ONE SOHO提供322伙，今年8月陸續交樓，當中逾九成已售出單位陸續入伙，近日發展商提供新優惠，變相減價推售餘貨。至於ONE SOHO提供的單位，實用介乎262至374方呎，其中主打的1房戶，實用285至320方呎，達277伙，佔全盤86%。另外，開放式戶實用262至265方呎，共15伙；兩房戶實用一律374方呎，佔23伙；其餘7伙為特色戶，實用265至320方呎，全數單位廚房呈開放式設計。

樓層高度3.4米 增空間感

發展商早前開放3個位於鳳凰樓層（頂樓對落一戶）的現樓單位，其中28樓A1室為1房連裝修戶，實用面積285方呎，樓層高度達3.4米，大大增強室內空間感，客廳採用漸變色玻璃牆，配以橄欖綠色小梳化，裝潢層次感十足。

露台連接客廳，戶主休閒時可以城市美景作伴，而寢區設計上以深色木紋牆配褐色皮革、金屬作點綴，營造別致舒適的休息空間。值得留意是，睡房設開放式衣櫥，衣櫃下半部分改成梳妝枱，兼顧美觀與收納的需要。

設L形近乎落地大玻璃窗

另兩個交樓標準現樓單位，為28樓A6室，實用面積298方呎；以及28樓B7室，實用面積320方呎，兩單位同採1房間隔，皆裝設L形近乎落地大玻璃窗，有利提升採光度及增強空間感。

可留意是，A6室的L形大玻璃不止遠眺小量海景，還可看到毗鄰單位的露台及室內，住戶需考慮加裝私隱度較高的窗簾。至於B7室睡房玻璃窗，可遠眺部分維港海景，相信住戶能安在家中欣賞煙花匯演。

項目全數單位的廚房採開放式設計，閒時整個鋅盆連水頭龍，都會被擋板遮蓋，讓住戶可騰出位置切菜或暫時置物，當住戶下廚時，只需要揭開擋板，再將水龍頭輕輕一托，便可化身廚房小天地，貼心照顧住戶的多元需要。另廚房配備德國品牌西門子的一系列家電，包括抽油煙機、電磁爐、雪櫃及洗衣乾衣機等，讓住戶感受品味煮食體驗。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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