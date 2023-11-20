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經濟
布少明

投資策略

布少明：樓市穩中向俏 蠢蠢欲彈

【明報專訊】自《施政報告》公布至今，一手推盤步伐逐漸「重回正軌」，而且往往以較保守價，甚至略低於市價開售，自然成為市場焦點，間接令二手樓價受壓。「美聯樓價指數」最新報142.66點，按周跌約0.24%，連跌13周，本年迄今樓價跌約2.3%，見逾6年半新低。

綜觀今年剩餘的11月及12月，相信樓市依然是「一手天下」，其中主要原因，是由於不少發展商早前放緩推盤步伐，年底前往往需要「追數追業績」，故此相信發展商將提速銷售新盤，惠及一手交投持續旺熱。筆者預計，短期內將延續由一手主導的局面。假如天水圍大型新盤趕及在11月內開售，相信月內一手交投有望錄得1500宗，否則料錄得約1000宗水平，仍較10月的交投大升。

其實，整體樓市交投已徐徐好轉。美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，11月首14日二手住宅註冊量錄926宗，較10月同期按月升9.7%，預期全月有望重上逾2000宗水平。早前《施政報告》提出延長按揭擔保年期，由原來30年延長至50年，措施帶動居二市場交投量回勇。

從一手入票量及交投依然不俗的情况可見，市場剛需依然未減；至於二手交投未見明顯反彈，主要由於買賣雙方在叫價上出現分歧，加上一手搶去市場焦點所致。實情是樓市購買力依然豐盈，加上政府各項「搶人才」計劃漸見成效，配合「先免後徵」的實施，同時帶動樓市的買租需要，所以樓市的承接力毋須太擔心。目前樓市尚處整固階段，相信有待進一步利好消息出台，或者一手向隅客慢慢回流二手市場，屆時樓市有望重現突破。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]

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