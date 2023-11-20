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經濟
2023年11月20日星期一
技術取勝
投資策略
小肥羊28萬租旺角近7000呎樓上舖 6年租期呎租40元 事隔7年重返區內
馬哥孛羅酒店料明年整體收入重返疫前
一手不足11個月沽9240伙 超去年全年
逸瓏灣銀主盤1318萬沽 9年跌7.5%
黎嘉恩：內房縱重組 恐數年後再陷困 「清盤王」籲盡早掌握時機 賣資產套回價值
稱港經濟差30年未見過 料大型清盤個案增
中汽協：內地車企攻歐過程仍漫長
新加坡銀行：擬港建家族辦公室客戶倍增
OpenAI投資者伙微軟施壓 撐CEO復職 要求撤董事會
陳茂波稱APEC成員憂高息持續 料明年全球經濟下行風險高
瑞銀林鎮鴻：美下季料減息 港樓價明年中或回升
上月施政報告減辣 成效有待觀察
港大鄒廣榮：內地人湧港工作升學 利好樓市
籲居屋地契設50年期限 與私樓明顯分界
私人飛機龍頭 西銳收入增長佳
和田便當進軍日本 先攻大阪將拓東京 料下季末前放置逾30台售賣機
港擁中央廚房 善用AI改進食品種類數量
會展活動回復疫前85% 檔期緊張 場地供不應求
港研發家用分藥機 減照顧者負擔
建築碩士棄本行 轉投產品設計
鄺翠玲：儲蓄保險可分拆戶口 達成不同目標
環球經濟數據
金子：雙11銷售佳 小米Call 18804
張兆聰：電力股受捧 潤電候低吸
張兆聰：炒高層影響有限 微軟趁低吸
伍禮賢：網易盈利水平提升 待調整後吸納
王良享：通脹回落快 聯儲點陣圖或降CPI預測
陳大為：美真正通脹才剛現身
袁國守：北上概念股吼潤地
謝偉銓：善用渡輪碼頭 融合海濱發展
跟股神買日股 券商佣金大比併
沈永年：美華僑為安全感回流灣區
許健生：人工智能顛覆傳統教育思維
陳正犖：英鎊料震盪向好 或上試1.2730阻力
溫傑：藥明合聯業務發展潛力可觀
袁國守：市場欠信心 短期炒上落
林少陽：風險胃納增 科指全年或跌變升
技術取勝：恒地處上升通道
李聲揚：日股強勢 代表經濟也好景？
蔡金強：Open AI兵變：路線+利益
艾雲豪：亞運會為電子競技正名
李順威：解構「財務狀况」
劉思明：息口快見頂 公用股可取
瑞銀亞洲：急跌博反彈 阿里牛61580
摩根大通亞洲：受制萬八回落 恒指熊56556
周顯：馬雲明天是否沽阿里 惹投資者關注
王弼：羅素指數爆升 資金流向轉勢？
曾淵滄：加息周期料過去 收息股可考慮
湯文亮：Call loan事件搞大 對貸款人較好
陳永傑：鮑威爾時鴿時鷹 短期難減息
廖偉強：低位上車 可遇不可求
布少明：樓市穩中向俏 蠢蠢欲彈
馬泰陽：樓市減辣威力待展現
ONE SOHO屆現樓 打造城市綠洲
牽晴間均呎1.24萬 跌返年初價
現時買債券 助鎖定高息回報
家族辦公室不止攻投資 涉獵慈善教育等
技術取勝：恒地處上升通道
【明報專訊】綠債處250天線之上（圖）
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小肥羊28萬租旺角近7000呎樓上舖 6年租期呎租40元 事隔7年重返區內
馬哥孛羅酒店料明年整體收入重返疫前
一手不足11個月沽9240伙 超去年全年
逸瓏灣銀主盤1318萬沽 9年跌7.5%
黎嘉恩：內房縱重組 恐數年後再陷困 「清盤王」籲盡早掌握時機 賣資產套回價值
稱港經濟差30年未見過 料大型清盤個案增
中汽協：內地車企攻歐過程仍漫長
新加坡銀行：擬港建家族辦公室客戶倍增
OpenAI投資者伙微軟施壓 撐CEO復職 要求撤董事會
陳茂波稱APEC成員憂高息持續 料明年全球經濟下行風險高
瑞銀林鎮鴻：美下季料減息 港樓價明年中或回升
上月施政報告減辣 成效有待觀察
港大鄒廣榮：內地人湧港工作升學 利好樓市
籲居屋地契設50年期限 與私樓明顯分界
私人飛機龍頭 西銳收入增長佳
和田便當進軍日本 先攻大阪將拓東京 料下季末前放置逾30台售賣機
港擁中央廚房 善用AI改進食品種類數量
會展活動回復疫前85% 檔期緊張 場地供不應求
港研發家用分藥機 減照顧者負擔
建築碩士棄本行 轉投產品設計
鄺翠玲：儲蓄保險可分拆戶口 達成不同目標
環球經濟數據
金子：雙11銷售佳 小米Call 18804
張兆聰：電力股受捧 潤電候低吸
張兆聰：炒高層影響有限 微軟趁低吸
伍禮賢：網易盈利水平提升 待調整後吸納
王良享：通脹回落快 聯儲點陣圖或降CPI預測
陳大為：美真正通脹才剛現身
袁國守：北上概念股吼潤地
謝偉銓：善用渡輪碼頭 融合海濱發展
跟股神買日股 券商佣金大比併
沈永年：美華僑為安全感回流灣區
許健生：人工智能顛覆傳統教育思維
陳正犖：英鎊料震盪向好 或上試1.2730阻力
溫傑：藥明合聯業務發展潛力可觀
袁國守：市場欠信心 短期炒上落
林少陽：風險胃納增 科指全年或跌變升
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蔡金強：Open AI兵變：路線+利益
艾雲豪：亞運會為電子競技正名
李順威：解構「財務狀况」
劉思明：息口快見頂 公用股可取
瑞銀亞洲：急跌博反彈 阿里牛61580
摩根大通亞洲：受制萬八回落 恒指熊56556
周顯：馬雲明天是否沽阿里 惹投資者關注
王弼：羅素指數爆升 資金流向轉勢？
曾淵滄：加息周期料過去 收息股可考慮
湯文亮：Call loan事件搞大 對貸款人較好
陳永傑：鮑威爾時鴿時鷹 短期難減息
廖偉強：低位上車 可遇不可求
布少明：樓市穩中向俏 蠢蠢欲彈
馬泰陽：樓市減辣威力待展現
ONE SOHO屆現樓 打造城市綠洲
牽晴間均呎1.24萬 跌返年初價
現時買債券 助鎖定高息回報
家族辦公室不止攻投資 涉獵慈善教育等
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