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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：藥明合聯業務發展潛力可觀

【明報專訊】有投資者知道筆者對生科股甚為了解，希望我們能簡單介紹近日上市的藥明合聯（2268）。由於篇幅關係，是次會主力講述其行業及公司背景，財務情况則留待未來再分享。

根據招股書，集團專注於全球抗體藥物偶聯物（Antibody Drug Conjugates, ADC）及更廣泛生物偶聯藥物市場的領先合同研究、開發及製造組織（CRDMO）。ADC為腫瘤學中增長最快的藥物類別之一，通過一個化學連接子將作為導航器的生物成分（即抗體）連接（亦稱為偶聯）至具有細胞毒性的小分子藥物上，令藥物可以準確地被送至目標細胞，以提高其藥效。由於又勁又準，因此被稱為魔術子彈（Magic Bullet）。至於CRDMO，即公司會協助其他機構進行藥物研究、開發及製造，其根據不同計劃收費，例如每個研發計劃收100萬至300萬美元。基於不需面對研發失敗的風險，盈收會較製藥公司穩定。集團分拆自藥明生物（2269）並獨立上市，部分投資者或分不清藥明系不同企業的特點，以下簡單講解：藥明生物為大分子藥物（生物藥）的CRO企業；藥明康德（2359）為小分子藥物（化學藥）的CRO企業；藥明巨諾（2126）專注CAR-T細胞治療；藥明合聯正如前述，為ADC的CRDMO企業。

回說藥明合聯，按2022年收益計，其為全球第二大ADC等生物偶聯藥物CRDMO。按收益計的全球市場份額由2020年的1.8%上升至2021年的4.6%，並進一步上升至2022年的9.8%。截至2022年底公司有94個進行中的整體項目，佔同年全球生物偶聯藥物外包整體項目總數的35%以上。上文指出ADC藥物兼具小分子藥物殺傷力與抗體藥物的靶向性，因此市場需求與研發外包需求均將增加，公司作為行業龍頭將受益。根據資料，全球ADC藥物市場規模預計將從2022年的79億美元增至2030年的647億美元，複合年均增長率達30%。值得留意的是，公司在ADC方面積累了豐富的實踐經驗，根據弗若斯特沙利文的資料，其偶聯技術組合為相關外包服務提供商當中最豐富之一。另外，公司的專業知識不僅限於ADC，還包括放射性核素藥物偶聯物（RDC）、多肽藥物偶聯物（PDC）、抗體-螯合物偶聯物（ACC）等等，反映其未來發展潛力及業務擴展空間。

投資者可能會問到，雖然ADC行業發展潛力可觀，但為何藥廠不自行研發而要假手於人？ADC等生物偶聯藥物的開發需要擁有在生物藥和小分子藥物方面的一系列跨學科能力，而大多數生物製藥公司不具備相關能力。因此，生物偶聯藥物開發的外包率達到約70%，遠高於其他生物製劑34%的外包率。此外，運輸不同生物偶聯藥物組件的物流困難、細胞毒素安全製造及處理的嚴格要求，以及對縮短開發時間表的需求不斷增加，對這一領域絕大多數外包服務提供商構成了重大挑戰。正正因為上述挑戰，正好讓藥明合聯此一類具有綜合服務能力的全面CRDMO來解決。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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