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經濟
新經濟新天地

港研發家用分藥機 減照顧者負擔

【明報專訊】很多長者和長期病患者每日需要服用多粒藥丸，各款藥丸的服用次數、時間和劑量又不盡相同；加上有些藥丸外形和顏色相近，若錯誤服用，後果或嚴重。有本地初創公司研發出一款家用分藥機來協助照顧者，只需預先將各款藥丸放入機內，輸入每日服用次數、服用時間和劑量等資料，之後按一個鍵，即自動按單執藥。

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

家健科技有限公司（Kin Technology）行政總裁楊灦表示，公司成立於2018年底，2019年初開始研製稱為Kindo的家用分藥機，目標是改善服藥安全和提高管理效率，而且操作簡易，有「一鍵服藥」效果，以減輕長者或長期病患者的照顧者負擔。

「一鍵服藥」 準確控制時間劑量

Kindo具體操作程序方面，首先將藥丸放入一個獨立藥盒，再放入Kindo機身中部。然後在顯示屏輸入藥丸總數量，以及每日服用次數、時間、每次劑量等。Kindo共有10個獨立藥盒，最多可以儲存10款藥丸，每款藥丸要重複以上程序。

完成上述程序後，每到服藥時間會有鬧鐘提醒。照顧者只要按一個鍵，Kindo即根據輸入的資料準確執藥，將藥丸投放到機身下方膠杯內。若Kindo完成執藥後未有人拿走膠杯，它亦會響鬧。

楊灦表示，Kindo機身內具防潮功能，可在一定時間內保持藥丸乾燥，但某些藥丸對濕度極端敏感，則必須存放在密封包裝內。在這情况下，可將連包裝藥丸放入獨立藥盒，當到達服藥時間，Kindo會獨立轉出藥盒提示拿取；樽裝藥水也可用這方式來處理。

此外，Kindo會自動統計準時服藥的百分比，預設要在服藥時間前後15分鐘內按鍵執藥，才算「準時服藥」；15分鐘這個時差可以調整，可定得更短更嚴格，也可以較長較寬鬆。

當某款藥丸庫存量較低時（例如跌至最初放入數量的某個百分比），Kindo會發出提示提醒需要補充。若最初未有輸入數量，則利用該款藥丸在盒內的大約高度，判斷存量是否已下跌至低水平。

配合手機App傳送藥物資料

該公司在設計Kindo時還考慮到，長者也有需要外出，可能在某些服藥時段不會在家，或會暫時離港短期旅遊等；又或在某些服藥時段，沒有家人或照顧者在身邊等。遇上這些情形，家人或照顧者可以改為將一個圓形的6格藥盒放入Kindo機身下方，然後在顯示屏上選擇，一次過執出一至兩日的藥物。

該公司亦為Kindo設計配套的手機App，可以在App上輸入藥丸等資料，然後傳送到Kindo。由於每個獨立藥盒內藏一枚NFC晶片，所以在手機App輸入藥丸資料後，只需用手機「嘟」一下那個藥盒，程式就能夠清楚分辨。執藥後將所有獨立藥盒放回機身內即可。

現時，Kindo研發和測試工作已大致完成，只剩下小量微調修改，例如需要全面支援繁簡中文、英文和日文等。此外，手機App可自行錄音製作為Kindo提醒服藥的「鈴聲」。

該公司計劃在明年中開始量產Kindo，現時已找到內地代工廠合作；預料本地零售價約6000元，美國零售價則會較高。

[新經濟新天地]

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