會展活動回復疫前85% 檔期緊張 場地供不應求

部分承辦商須同時租會展及亞博館

但同時也出現了疫情前的「快樂煩惱」，即檔期十分緊張，場地也供不應求。梅李玉梅稱，為了滿足大量參展商參與展覽的需求，會展中心的走廊及停車場都已用作展覽，無奈香港市中心位置緊缺，部分展覽承辦商不得不同時租用位於灣仔的會展中心及位於機場附近的亞洲國際博覽館以滿足展覽需要。例如最近的珠寶展及亞太區美容展都同時租用了會展中心和亞博的場地，但雙方是一種互補的關係，比如珠寶展在會展中心展示珠寶成品，而在亞博展示原材料，兩者相輔相成，甚至有專車在兩個展覽中心之間負責接駁。

此外，會展生意「回春」的現狀下也面臨着人手不足的情况。梅李玉梅稱，疫情下許多基層員工離職，導致剛開關的時候人手面臨挑戰，近期人手問題相比起上半年已有所紓緩，但仍有空缺。會展管理公司目前已聘用了不少兼職員工以填補空缺，其中，每3個兼職員工可以填補1個全職員工的空缺。「所以我們的人力資源管理部門很辛苦」，梅李玉梅說，也聘請了不少香港土生土長的少數族裔作為基層員工填補人手空缺。

推清真飯餐迎中東客

另外，開關後會展中心的東盟客人數量有所上升，根據會展中心的最新統計數據顯示，東盟客目前佔海外展商比例達21%，較疫情前增2.5個百分點。梅李玉梅表示，為了迎接中東客人，會展管理公司近期推出了各種清真飯餐招待客人。在9月及10月的各展覽中，會展中心餐飲部銷售的餐盒訂單中有22%屬於清真食品。