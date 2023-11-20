籲居屋地契設50年期限 與私樓明顯分界

抽到市區居屋如獲資助發達 對納稅人不公

鄒廣榮指出，必須要想清楚問題：「政府資助合資格人士買居屋，到底是希望幫助這些人改善居住環境、抑或是想幫他們發達？」他解釋，近年出現不少市區居屋未補地價轉售勁賺數百萬元或近倍的個案，反映現政策是幫助合資格資助人發達，值得商榷。

雖然鄒廣榮不反對政府在社會重新分配財富，以收窄貧富差距，但他亦強調，不應該以出售居屋作為重新分配財富的手段，他表示：「因為合資格購買居屋者並非人人有份，需要抽籤，即是符合條件者不一定中獎，所以有些人好彩便得到資助、可以發達，更多人卻望門興嘆。好話唔好聽，目前抽到市區居屋者好彩至獲政府幫助改善居住環境，同時亦好彩至獲政府幫助發達，這對納稅人是否公平呢？ 在資源運用方面是否應該更平均呢？」

綜合上述分析，鄒廣榮建議政府日後出售居屋時設定50年地契限期，到期便收回，減少居屋炒賣價值：「有年期的居屋是很難炒的，因為業主一路住，年期便一路減少，居屋的價值會愈來愈低。有年期的居屋主要便是幫助合資格人士改善居住環境，炒賣發達的機會減少很多，這樣便與私樓有明顯的分界線。」

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