OpenAI投資者伙微軟施壓 撐CEO復職 要求撤董事會

影響Thrive Capital購員工股份

報道指，OpenAI最大的投資者之一、持股達49%的微軟正與包括Thrive Capital及Tiger Global Management在內的投資者，謀求施壓令Sam Altman回歸公司。消息人士又指，這批投資者亦施壓要撤換現有董事會，雖然董事們對此行動持反對態度，但亦曾考慮下台。

報道亦指出，目前OpenAI的情况還在變化中，最終計劃尚未確定，若董事會下台，投資者正在審核一份可能的新董事名單，名單中更包括競爭對手Salesforce Inc.的前聯席首席執行官Bret Taylor。

OpenAI董事會因撤換Sam Altman的決定而飽受強烈批評。微軟以外OpenAI最大的投資者之一的Thrive Capital，原計劃以800億美元估值收購OpenAI員工股份，Thrive Capital已向OpenAI明確表明，Sam Altman的離開將會影響其行動。

報道引述消息人士又指出，微軟的首席執行官Satya Nadella對OpenAI董事會的行動感到措手不及，他一直與Sam Altman緊密聯繫，並承諾無論其下一步採取甚麼行動，都會給予支持。在Sam Altman被下台後，包括OpenAI聯合創始人Greg Brockman在內的多名員工亦已經離職以示抗議，並指辭職潮可能仍會繼續。