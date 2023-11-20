黎嘉恩：內房縱重組 恐數年後再陷困 「清盤王」籲盡早掌握時機 賣資產套回價值

明報記者 陳偉燊

黎嘉恩形容，處理內房債務向來難做。其一是他們協助內房重組時，需要進入境內控制內房旗下公司，期間則要擺平境內債權人，若果該等債權人收不到債款便恐申請將公司破產。換言之在股東層面而言，在取回資產排序最後下便處於不利情况。其二是，內房是經香港或離岸公司舉債，再將發債所得轉回內地使用，境外債持有人能否追討款項，便要視乎內房有沒有資產被查封。但是在當前市况下，他說：「境外債持有人固然躺平什麼也不做，預期什麼也得不到，但是就算內地推動「保交樓」，在樓市跌價時，能從內房身上可取回的價值亦會有損。」

內房現今難搵白武士打救

同時，他指出，由於很多內房提供了很多企業擔保，卻未有在帳面上有記錄，令到推進重組時困難頗大。因此如內房早已抵押其他資產，債權人只持有沒有提供抵押品的債券，可獲保障率自然不高。相比起內地其他行業，內房在這個情况下較難找到白武士打救。在市面湧現一批資產價值受壓的內房股時，該等公司的資產是否易於套現，令人成疑。

他不諱言：「已有債權人不想等待，原因是他們不知道內房在幾年後，還可否繼續營運。就算重組成功，內房亦要面對市場問題，加上地方政府缺錢，此前樓價定價亦太高，因此難以賣出資產脫手。」

債主日後或未能收款即追討

雖然在一般成功重組個案，未必太快再出事，但是黎嘉恩說，他所見的是，內房重組多以債務展期、債轉股、現金成分少為主，債權銀行亦多不欲削債。在短期內，內地樓價難以再大升，令多過數年的境况難料下，內房股屆時能否還債的疑團猶在，債權人恐一見未能收回欠款便再追討。因此他料就算有個案完成重組，也不排除會事隔幾年又再需要重組。

他說，他們作為企業重組的參與者，不單會繼續努力去做，並稱：「希望幫到內地房地產公司手，亦會積極幫債權人減少損失。」但是他提醒，內房要成功解困，最重要還是盡早掌握時機。他以處理方正集團旗下內房公司北大資源（0618）為例，便是讓他們及早出手處理，可在短短3個月內將該集團的附屬公司法人代表更換，控制到該等內地子公司，利便之後推動變賣程序，並討得好價。

[專訪]