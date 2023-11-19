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經濟
2023年11月19日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
OpenAI突炒CEO 指溝通不坦誠 另一創辦人辭董事長 外電：商業化等存分歧
鄭家純：盡量分拆業務 仍觀察接班人選
美息見頂預期升溫 美股三大指數連升3周
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摩通年底前結束兩隻與ESG相關ETF
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薛偉傑：智能眼鏡新招 附送ChatGPT戶口
馮其十：樓市金九銀十失色 三大工程穩投資
馮其十：樓市金九銀十失色 三大工程穩投資
【明報專訊】內地樓市經歷多年來最冷「金九銀十」。本周國家統計局陸續發布10月房地產相關數據，多項指標見新低，內地樓市繼續探底。後續會如何？
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OpenAI突炒CEO 指溝通不坦誠 另一創辦人辭董事長 外電：商業化等存分歧
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