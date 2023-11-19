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經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：智能眼鏡新招 附送ChatGPT戶口

【明報專訊】Solos Technology Limited總經理張惠權表示，該公司1月已經在美國的「消費電子展」（CES）中，展出其新款智能眼鏡，並且取得一個創新獎。

美9月底率先推 售200至300美元

不過，有見ChatGPT的熱潮非常厲害，遂決定為該公司的新款智能眼鏡AirGo3系列每部都開設一個ChatGPT戶口，兼且修改其軟件設計，讓用戶既可以在配套的手機App上輸入文字來使用ChatGPT，也可以直接用語音來使用ChatGPT。

透過智能眼鏡和語音來使用ChatGPT的優點是，可以讓用戶釋放雙手，從而提高生產力。這好像有個私人秘書在身邊般，你問問題，她即時回答。若只是翻譯，更非常準確。

AirGo3系列於9月底在美國率先推出，售價200至300美元，最近在香港亦已有售，包括該公司的網站（www.solosglasses.com）、眼鏡88（12月），以及一些電子產品連鎖店等。

若用戶在今年底之前購買，更加會特別獲送3個月ChatGPT Plus戶口（本來月費20美元），之後可改回免費的Free Plan。

AirGo3系列還可以用語音讀出Google Calendar和Outlook Calendar等日程表內活動。另外，它還有相當強大的姿勢監察（例如頭部會否太低）及輔助運動功能（包括跑步、單車、行山等）。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]

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