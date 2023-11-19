摩通年底前結束兩隻與ESG相關ETF

今年14隻ESG基金結束 破紀錄

彭博研究數據顯示，連續10年錄得淨流入後，今年ESG相關的ETF已錄得前所未有的77億美元淨流出。由於資金外流，連同上述兩隻ETF，今年初以來已有累計14隻ESG的基金結束，破歷來紀錄。

資料顯示，CIRC和UPWD兩隻ETF成立一年多後就關閉，資產管理規模分別為1120萬美元和1230萬美元。目前ESG投資與2021至2022年的熱烈情况大為不同，兩年合計有近400億美元湧入ESG相關的ETF產品。

彭博報道指出，現時原則性投資的討論愈來愈與政治掛鈎，例如最大基金公司貝萊德（美：BLK）行政總裁芬克（Larry Fink），面對共和黨人強烈抗議，將數以十億美元計的州政府資金從該行抽走後，表示將放棄「ESG」一詞，因為ESG一詞已被「武器化」。

分析：政治化影響ESG投資

The ETF Store主席Nate Geraci表示，推動投資ETF的財務顧問通常不願意將政治與投資組合結合，政治化正在打擊財務顧問對投資ESG的興趣，現在連基金發行人亦已退出相關領域。