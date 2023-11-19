太古城兩房798萬沽 帳賺415萬

吳氏稱，原業主放售逾一年間，曾按市况變化調低叫價，最新叫價830萬元，較一年前低270萬元或約25%，近期獲用家垂青，議價後以798萬元易手，較最初放售價低302萬元或27%，實呎13,759元。原業主早在2009年3月以383萬元購入，即使大幅劈價出售物業，帳面仍獲利415萬元，物業逾14年升值1.08倍。

另一方面，政府減辣後，市場接連錄內地專才入市個案。中原地產高級資深區域營業經理黎百祥表示，有關單位為筲箕灣峻峰花園D座高層7室，實用450方呎，兩房享開揚山景，原業主早前以625萬元放售，日前獲內地專才垂青，成交價615萬元，實呎13,667元。按照新稅制，內地專才現需付15萬元稅款，較減辣前需付184.5萬元稅款，慳稅169.5萬元。原業主1996年11月以291萬元買入單位，持貨27年，帳面賺324萬元，期內升值逾1.1倍。

瑜一．天海沽兩伙 呎價逾3萬

近期一手市場氣氛亦轉佳，昨日未有全新盤開售，新盤市場以貨尾單位主導，全日錄得約10宗成交，其中華懋與港鐵（0066）合作發展的何文田瑜一．天海，早前推出3號價單後，連錄兩宗成交，呎價逾3萬元。華懋集團銷售總監封海倫表示，項目自上周二推出新價單後，已接獲不少客人查詢，當中約六成查詢人士為內地專才，昨日售出兩伙。據悉，其中一伙獲內地專才購入。

曉柏峰超購逾6倍 今開售

中海外（0688）旗下啟德現樓項目維港1號，昨日售出一伙，單位為第2B座30樓G室，屬實用536方呎兩房戶，成交價1109.5萬元，實呎約2.07萬元。另恒地（0012）今日開售、樓花期長約22個月長沙灣西洋菜北街曉柏峰，市場消息指過去8日累收逾500票，較首推單位超額逾6.3倍。

[香港地產]