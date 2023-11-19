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經濟

對冲基金看淡日圓 淨空倉合約年半最多

【明報專訊】日圓近半年持續疲弱，上周一（13日）一度挑戰2022年10月所刷新的33年低位，美元兌日圓曾低見151.94，及後在美元回落令日圓反彈，上周五收報149.63，全周回升1.25%。不過，彭博社引述美國商品交易委員會數據指出，截至上周二（14日）的一周，對冲基金對日圓的淨空倉部位有6.55萬張合約，為2022年4月以來最多，顯示市場預期日圓弱勢尚未結束。

日央行行長：維持超寬鬆幣策

全球央行保持高利率對抗通脹，不過日本央行維持寬鬆貨幣政策，以國債孳息率曲線控制措施（YCC），將10年期日本國債孳息率壓在0.5厘以下，年初至今日圓下跌12.38%，為表現最差的主要貨幣。日本央行行長植田和男上周五表示，因為央行未有足夠信心通脹可持續地實現2%的目標，將維持超寬鬆貨幣政策。

聯儲局官員稱或進一步加息

此外，受市場加快美國減息時間的預期，美元指數上周五收報103.84，全周下跌1.87%。不過聯儲局官員續向市場表示，當局不排除進一步加息的可能。

波士頓聯儲銀行行長Susan Collins上周五表示，雖然最新的通脹數據有令人鼓舞的消息，但也表示核心通脹仍高於當局的目標，而各部分回落的進展相當不均衡，意味當局仍需作更多工作。

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