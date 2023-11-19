明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

美息見頂預期升溫 美股三大指數連升3周

【明報專訊】美國上周公布的10月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）繼續降溫，增加市場對明年減息幅度的預期，推動上周美股向好。標指上周五上升0.1%，收報4514點，納指亦升0.1%報14,125點，全周累升逾2%，連續上升第三周。不過市場人士認為，經濟數據較預期疲弱，投資者應在美股急升後減磅以降低風險。

上周五道指微升1點至34,947點，全周上升1.9%。中小企現金流和資產負債表較弱，受利息開支上升影響較大，債息回落對中小企股價提振力度更大，羅素2000指數上周五升1.35%，報1797點，全周急升5.42%，不過指數自年初起計升2.07%，低於標指的17.57%。

個股方面，服飾公司Gap（美：GPS）季度業績好過預期，帶動股價急升三成。Expedia（美：EXPE）獲投資顧問機構Evercore提升評級，由「與市場一致」升為「跑贏」，股價上升5%。紐約期油周五反彈4.09%至每桶76.08美元，標普能源股指數回升2.12%，全周反彈0.88%。

分析：美股急升後 應減磅降風險

標指在3周內，自10月底的低位反彈9.63%，美銀首席投資策略師Michael Hartnett指出，宏觀經濟不利因素增長，股市技術性風險也在上升，認為美股「史詩式上升」後，投資者應減持以降低風險。

近期投資者看好美聯儲局加息周期已經見頂，不過，CIBC私人財富管理美國首席投資總監David Donabedian認為，投資者過早地反映美聯儲局開始減息，雖然他認為會在明年發生，但實際時間仍不能肯定。

上 / 下一篇新聞