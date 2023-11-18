報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年11月18日星期六
睇樓手冊
余偉文：樓按正常還錢 銀行不會追貸 稱如被無故Call Loan 可向金管局反映
外匯基金上季蝕55億 一年來首見紅
阮國恒稱已促銀行 準備打風開市結算
藥明合聯升36% 成交達16.7億
理想汽車藥明康德納入恒指 藍籌達82隻
阿里插一成 大摩剔出首選名單 大行削目標價 市值單日蒸發1648億
龍頭科網ATM沽壓大 港股跌378點
中國連續6個月沽美債 持倉14年低
證監54億向太古購港島東中心12層
莎莎中期轉賺1億 港澳營業額大升58%
美團據報研購foodpanda東南亞業務
油價累挫兩成 陷技術熊市 美庫存升 紐約期油罕有單日跌5%
蘋果自研晶片傳遇阻 或推遲發布
巴郡增發日圓債 估計加碼買日股
減辣當周 CCL彈0.23%終止四連跌 今年暫仍挫1.8% 業界：短期下調方向不變
屏欣苑1房未補價390萬沽 5年升1.1倍
一手本月暫錄近400宗 超上月全月一成
恒地香檳大廈B座批強拍 底價17.28億
美聯黃靜怡辭任地監局
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
余偉文：樓按正常還錢 銀行不會追貸 稱如被無故Call Loan 可向金管局反映
外匯基金上季蝕55億 一年來首見紅
阮國恒稱已促銀行 準備打風開市結算
藥明合聯升36% 成交達16.7億
理想汽車藥明康德納入恒指 藍籌達82隻
阿里插一成 大摩剔出首選名單 大行削目標價 市值單日蒸發1648億
龍頭科網ATM沽壓大 港股跌378點
中國連續6個月沽美債 持倉14年低
證監54億向太古購港島東中心12層
莎莎中期轉賺1億 港澳營業額大升58%
美團據報研購foodpanda東南亞業務
油價累挫兩成 陷技術熊市 美庫存升 紐約期油罕有單日跌5%
蘋果自研晶片傳遇阻 或推遲發布
巴郡增發日圓債 估計加碼買日股
減辣當周 CCL彈0.23%終止四連跌 今年暫仍挫1.8% 業界：短期下調方向不變
屏欣苑1房未補價390萬沽 5年升1.1倍
一手本月暫錄近400宗 超上月全月一成
恒地香檳大廈B座批強拍 底價17.28億
美聯黃靜怡辭任地監局
周末睇樓好去處
余偉文：樓按正常還錢 銀行不會追貸 稱如被無故Call Loan 可向金管局反映
外匯基金上季蝕55億 一年來首見紅
阮國恒稱已促銀行 準備打風開市結算
藥明合聯升36% 成交達16.7億
理想汽車藥明康德納入恒指 藍籌達82隻
阿里插一成 大摩剔出首選名單 大行削目標價 市值單日蒸發1648億
龍頭科網ATM沽壓大 港股跌378點
中國連續6個月沽美債 持倉14年低
證監54億向太古購港島東中心12層
莎莎中期轉賺1億 港澳營業額大升58%
美團據報研購foodpanda東南亞業務
油價累挫兩成 陷技術熊市 美庫存升 紐約期油罕有單日跌5%
蘋果自研晶片傳遇阻 或推遲發布
巴郡增發日圓債 估計加碼買日股
減辣當周 CCL彈0.23%終止四連跌 今年暫仍挫1.8% 業界：短期下調方向不變
屏欣苑1房未補價390萬沽 5年升1.1倍
一手本月暫錄近400宗 超上月全月一成
恒地香檳大廈B座批強拍 底價17.28億
美聯黃靜怡辭任地監局
prev
next