美聯黃靜怡辭任地監局

集團稱發展商未因訴訟停合作

集團續表明，競爭事務委員會一事已進入司法程序，現階段不便評論，但於昨日陸續向股東及合作伙伴發信，更新集團最新情况，該信提及集團業務營運及財務狀况維持正常，目前未有發展商因訴訟而終止合作，至於集團管理層職務及員工流失率亦無異常變化，會繼續為客戶服務。

剛過去的周二，競爭事務委員會入稟競爭事務審裁處，控告美聯物業和香港置業，以及各公司5名管理層違反《競爭條例》，被告包括黃靜怡、美聯物業住宅部行政總裁布少明、董事李頌賢、營運總監張子存，及香港置業行政總裁馬泰陽，涉嫌於去年10至12月期間連同中原地產及利嘉閣合謀定價，分別至少5次在香港遊艇會等地方開會，李頌賢、布少明、馬泰陽及張子存與3名中原代表最終於去年12月15日達成共識，同意實收佣金2%和實際執行方法，以及取得董事批准的安排；其後相關內部通告年初被傳媒曝光，競委會於蒐集資料後認為有合理因由懷疑違反《競爭條例》的行為曾經、正在或即將發生，於是正式展開調查。