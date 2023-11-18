恒地香檳大廈B座批強拍 底價17.28億

最新獲批強拍的香檳大檳B座，恒地逾10年前已籌備收購這幢位處尖沙嘴的舊樓，項目位處於金巴利道，毗鄰即為恒地系的美麗華酒店及商場，統一業權後發展，料能產生協同效應。資料顯示，香檳大廈地盤面積約2.33萬方呎，分東翼（A座）與西翼（B座），樓齡約66年，恒地2020年8月遞交強拍申請，申請強拍部分為西翼（B座），該座佔地約1.22萬方呎，現為一幢樓高10層的商住物業（包括地庫樓層），地下為街舖，1樓為商業部分，2至8樓則屬住宅，天台則為2個閣樓單位。

上述地段規劃作「商業」地帶，據恒地年報，項目將以地積比率12倍作發展，重建後樓面約14.73萬方呎，以底價17.28億計，每方呎樓面地價約1.17萬元。據悉，恒地亦正收購香檳大廈A座，以便能合併發展，惟目前尚未達到最低業權門檻80%。

可重建近15萬呎樓面 料與A座合併發展

翻查資料，香檳大廈的地皮原由何東家族持有，已故商人霍英東於1954年以113萬元購入地皮，並興建為商住物業，大廈於1957年落成，為當時九龍區最高的建築物業。霍氏當時更開創以「買賣樓花」及分期付款等的銷售方式，成市場佳話。

值得留意，除昨日批出香檳大廈B座外，恒地持有大部分業權的何文田自由道4號，本月初亦已獲批強拍，底價3.55億元，重建後可建樓面約3.99萬方呎，即每方呎樓面地價約8897元。市場估計，自由道及香檳大廈兩項目可望於今年內進行拍賣，連同已進行拍賣的4個項目，料涉及金額逾百億元，再度成為今年內活躍於併購舊樓的發展商。

此外，城規會昨日審理市建局觀塘市中心第4、5區的申請改劃，從商業及酒店發展，加入住宅元素，該會審議後公布，將在會議後約3至4周內公布相關決定。

資料顯示，上述項目將提供約1750個住宅單位，規模與毗鄰的凱滙相若。