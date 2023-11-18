一手本月暫錄近400宗 超上月全月一成

譽林昨首輪開售沽4伙

連同昨日售出單位，令11月迄今整體一手成交增至約395宗，比10月全月錄約360宗，增加約一成。至於昨日市場較大金額成交，為南豐旗下已屆現樓的將軍澳日出康城LP10，新錄3個月來首宗一手成交，售出第2B座52樓A室，實用1608方呎4房雙套間隔，連車位以3115.4萬元成交、實呎1.93萬元。

新地（0016）牽頭的西環堅尼地城KENNEDY 38，以934.65萬元售出26樓M室，實用292方呎1房戶、實呎高見3.2萬元；中海外（0683）啟德跑道區現樓維港1號，亦沽出2B座18樓C室，實用459方呎兩房戶，以957.9萬元成交、實呎2.08萬元。

全新項目方面，新地（0016）旗下約11個月樓花、天水圍天榮站YOHO WEST第1期，昨日再開放全新示範單位予傳媒參觀，以第2A座36樓A1室作藍本，實用696方呎，屬經改動連裝修3房1套戶型，以陶藝風作設計主調。

YOHO WEST 1期下周初開價

新地代理總經理胡致遠表示，項目擬下周初開價，下周亦會對公眾開放設於南昌站V Walk商場的示範單位。

另恒地（0012）旗下樓花期長約22個月的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，敲定下周一首輪推售68伙之際，市場消息指過去7日累收約480票，較首推單位超額約6倍，將於下周一中午12時截止認購。恒基物業營業（一）部總經理林達民指出，曉柏峰B座頂層25樓B1室，屬3房1套特色戶，實用601方呎、另連154方呎平台及692方呎天台，擬以招標形式推售。