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經濟

香港地產

一手本月暫錄近400宗 超上月全月一成

【明報專訊】一手市况稍回暖，綜合市場資訊，昨日新盤市場共錄約18宗成交，其中永義（1218）何文田窩打老道現樓項目譽林，昨晚首輪開售1號價單全數30伙，整批折實均呎近2.1萬元，市場消息指售出約4伙，屬1房及3房單位；譽林是次開售單位，涵蓋開放式至3房戶，實用260至754方呎，開放式戶折實529萬元起。

譽林昨首輪開售沽4伙

連同昨日售出單位，令11月迄今整體一手成交增至約395宗，比10月全月錄約360宗，增加約一成。至於昨日市場較大金額成交，為南豐旗下已屆現樓的將軍澳日出康城LP10，新錄3個月來首宗一手成交，售出第2B座52樓A室，實用1608方呎4房雙套間隔，連車位以3115.4萬元成交、實呎1.93萬元。

新地（0016）牽頭的西環堅尼地城KENNEDY 38，以934.65萬元售出26樓M室，實用292方呎1房戶、實呎高見3.2萬元；中海外（0683）啟德跑道區現樓維港1號，亦沽出2B座18樓C室，實用459方呎兩房戶，以957.9萬元成交、實呎2.08萬元。

全新項目方面，新地（0016）旗下約11個月樓花、天水圍天榮站YOHO WEST第1期，昨日再開放全新示範單位予傳媒參觀，以第2A座36樓A1室作藍本，實用696方呎，屬經改動連裝修3房1套戶型，以陶藝風作設計主調。

YOHO WEST 1期下周初開價

新地代理總經理胡致遠表示，項目擬下周初開價，下周亦會對公眾開放設於南昌站V Walk商場的示範單位。

另恒地（0012）旗下樓花期長約22個月的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，敲定下周一首輪推售68伙之際，市場消息指過去7日累收約480票，較首推單位超額約6倍，將於下周一中午12時截止認購。恒基物業營業（一）部總經理林達民指出，曉柏峰B座頂層25樓B1室，屬3房1套特色戶，實用601方呎、另連154方呎平台及692方呎天台，擬以招標形式推售。

相關字詞﹕曉柏峰 YOHO WEST第1期 日出康城 KENNEDY 38 永義 譽林

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