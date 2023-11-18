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經濟

香港地產

屏欣苑1房未補價390萬沽 5年升1.1倍

【明報專訊】近年新晉居屋樓價逆市持續上升，新地（0016）天水圍天榮站YOHO WEST快將推出前，同區部分二手業主受近期交投氣氛利好，止賺離場，其中同區屏欣苑錄得有單位易手勁賺個案，未補價實呎破萬元。

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，屏欣苑B座（屏彥閣）高層1室成交，實用面積384方呎，可間1房，附雅致裝修，獲上車客以390萬元未補價承接，實呎10,156元。原業主2018年11月190萬元未補地價買入，持貨約5年，帳面獲利200萬元或1.1倍。

海逸半月5宗成交 超上月全月

紅磡指標屋苑之一的海逸豪園，踏入本月交投活躍。美聯區域聯席董事殷勒麟表示，海逸豪園本月約半個月已錄5宗成交，超出上月全月3宗買賣，其中海逸豪園2期玉庭軒7座高層B室，實用面積898方呎，3房1套連多用途房間隔，享小海景，獲同屋苑租客以1400萬元承接，實呎15,590元。

原業主為公司客，是次減磅沽貨，早於2005年3月斥約600萬元購入，帳面大幅獲利800萬元或1.33倍。

上月全月錄17宗二手成交的十大指標屋苑之一的鰂魚涌太古城，本月剛錄第10宗成交，交投明顯加快。美聯分行市務經理（銷售）陳昌裕表示，太古城金殿台23座一個低層G室，實用面積580方呎，兩房間隔，獲用家以780萬元承接，實呎13,448元。原業主2007年約353萬元購入，帳面獲利約427萬元或1.2倍。美聯助理區域經理鄭琨表示，西灣河嘉亨灣本月首錄二手成交，1座高層H室，實用496方呎兩房間隔，享部分海景，以約910萬元成交，實呎18,347元。原業主2016年中約743萬元購入，帳面賺約167萬元或22%。

相關字詞﹕交投加快 嘉亨灣 太古城 海逸豪園 屏欣苑

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