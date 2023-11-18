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經濟

香港地產

減辣當周 CCL彈0.23%終止四連跌 今年暫仍挫1.8% 業界：短期下調方向不變

【明報專訊】特首上月25日公布《施政報告》，推出一系列減辣措施，樓市氣氛稍見好轉，具體反映《施政報告》出台當周、即10月23日至29日整體二手市况的中原城市領先指數CCL，最新報153.94點，按周微升0.23%，終止4周連跌（期間累挫2.18%），惟CCL仍為343周、逾6年半第3低，續處於2017年4月中水平。分析認為，樓價微升相信只屬《施政報告》出台後曇花一現，預料後市仍將受壓。

明報記者 林可為

下半年起，樓價持續呈跌勢，今年至今CCL已倒跌1.81%，指數比今年4月168.4點高位跌8.59%，而是次公布的CCL，按周則微升0.23%，最新報153.94點。此外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報154.25點，按周升0.4%；CCL（中小型單位）報153.01點，按周升0.35%。上述CCL Mass、CCL（中小型單位），均結束4周連跌，但指數仍重返2017年3月底、4月中水平。

反映豪宅樓價的CCL（大型單位）報158.61點，按周跌0.36%，連跌10周即逾兩個月，共挫5.77%，指數屬逾6年新低，重返2017年10月底水平。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，受高息環境持續、新盤銷售慢、二手市况疲弱夾擊，料短期整體樓價下調方向不變，目前CCL距離第四季低位目標148點僅相差3.86%。

新界東按周升逾1% 跑贏大市

分區方面，新界西CCL Mass報141.53點，按周升0.28%，終止兩周連跌，惟指數仍處2017年5月底水平；新界東CCL Mass報169.63點，按周升1.01%，連升兩周共2.44%。

港島CCL Mass報155.76點，按周升0.23%，連跌兩周後回升，但指數仍處2017年1月中水平；九龍CCL Mass報147.99點，按周升0.31%，連升3周共1.51%，指數仍在2017年3月底水平徘徊。

對《施政報告》後樓價有所回穩，利嘉閣研究部主管陳海潮指出，港府推出減辣新措施，雖然對樓市帶來若干刺激，但近日樓價微升相信只屬曇花一現，由於高息環境持續、整體經濟復蘇步伐緩慢下，地產後市仍然受壓。

二手預約睇樓量連升七個周末

另美聯統計，今明兩天15個指標屋苑的預約睇樓量，共錄約348組，較上周末同期微升1組或約0.3%，連續7個周末錄升幅，其中九龍灣德福花園、小西灣藍灣半島，今明兩日分別錄得11組及14組預約睇樓，按周分別升10%及7.7%，表現最佳。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，周末暫未有全新大盤發售，吸引部分準買家回流二手市場。

相關字詞﹕減辣 預約睇樓量 新地 《施政報告》

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