莎莎中期轉賺1億 港澳營業額大升58%

中期莎莎營業額按年增38.3%至21.44億元，中期毛利率按年增4.1個百分點至41.1%。莎莎核心戰場的本港及澳門市場，中期營業額大升57.9%至17.2億元帶動收益上升，港澳市場佔總營業額比例由上年度中期70.2%升至本年度中期的80.2%。

內地東南亞營業額齊跌

莎莎內地及東南亞業務則未見回勇，內地中期營業額按年跌12%至2.45億元，內地市場佔總營業額比例亦由上年度中期的17.9%，收縮至本年度中期的11.4%。

東南亞中期營業額按年跌4.2%至1.75億元，東南亞市場佔總營業額比例亦由上年度中期的11.8%，縮至本年度中期的8.2%。

集團指出，內地的線下銷售減少25.2%至8480萬元，主要因為優化店舖營運，較去年同期減少7間實體店舖。截至今年9月底集團在內地共經營184間零售店舖。

港非旅遊區積極覓市場缺口

集團表示，正積極於香港及其他地區尋找機會擴大店舖網絡，會先評估店舖的經濟效益，包括租金是否處於合理水平，以維持理想的利潤率。在香港正積極於非旅遊區的地段尋找市場缺口，同時亦在核心旅遊區佈局，與現有的業務覆蓋範圍互補。在東南亞，聚焦馬來西亞及新加坡人流較高的購物中心。於澳門目前位處黃金地段的9間店舖已足以滿足當前的市場需求，內地方面則正在鞏固其現有業務，以便作進一步的部署。