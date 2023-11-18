中國連續6個月沽美債 持倉14年低

外資逾兩年來首淨流出

持有最多美債的日本，在9月份的持有規模減少285億美元，至近1.09萬億美元（見表），為3月後最低水平。美債規模僅次日本的中國同樣有所減持，由8054億美元減少273億美元，至7781億美元，連續第六個月下降。

在大債主減持的背景下，9月份外國投資者持有美債的規模由7.71萬億美元減少至7.61萬億美元，打破先前連續3個月上升的走勢。現時，美國10年期國債孳息率由高位4.9厘回落至4.4厘。

據彭博引述道明證券駐新加坡利率策略師Prashant Newnaha表示，在通脹放緩、高收益率和央行基本結束加息的前景下，將促使投資者現在重返固定收益領域。他續指出，對大部分投資者而言，9月份的美債並不屬於考慮對象，因當時市場正消化美債發行量激增的問題，同時在增長強勁的經濟數據中，反映保持更高利率的需要。美國財政部至上月底公布，截至12月底的季度淨借款預計7760億美元，雖然是歷來同期最多，但較7月底預測的8520億美元少。