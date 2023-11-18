龍頭科網ATM沽壓大 港股跌378點

恒指全周仍累升1.5%

不過，以全周計，恒指仍累升1.5%，國指和科指分別累升1.3%和2.3%。

阿里巴巴股價曾跌穿73元，低見72.9元，為去年11月22日以來近1年低位，跌約10.4%。阿里績後遭多家券商調低目標價，股價反彈乏力，收報73.25元，跌8.1元，跌幅達9.9%，成交額141億元，佔大市成交額約14.4%，並拖低恒指132點。

國美零售逆市飈近81%

阿里巴巴股價由年初至今已累跌約15%。其他科網股也受累，騰訊（0700）昨跌2.9%，美團（3690）跌3.9%，百度（9888）跌約4.9%，嗶哩嗶哩（9626）跌約6.8%。但網易（9999）和小米集團（1810）逆市升2.1%和1.5%。

另外，國美零售（0493）逆市飈近81%，收報0.056元，成升幅最大股份，成交額約7億元。內地媒體指國美計劃在3年內開設1萬間國美超市，國美昨深夜發通告澄清，擬開展的超市業務由主要股東黃光裕與獨立第三方合作經營。據國美超市微信披露，國美超市是國美控股集團旗下品牌，廣東馬務店已開業。

獨立分析師彭偉新指出，大市受阿里巴巴股價下跌影響外，恒指成分股在收市競價時段受壓，近14.19億元資金流出，反映投資者稍為看淡，但整體沽壓並非太明顯，後市仍視乎外圍及經濟數據。