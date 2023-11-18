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經濟

龍頭科網ATM沽壓大 港股跌378點

【明報專訊】阿里巴巴（9988）擱置分拆部分業務上市，以及馬雲家族信託預告下周售1000萬股美國存託股份，受有關消息影響股價開市即挫約8%，並觸發其他科網股走低，恒指昨低開近250點後也輾轉向下，午後曾低見17413點，貼近20天線水平，收市報17454點，跌378點，跌2.1%，單是「ATM」已經拖累恒指下跌215點，佔恒指跌幅約57%，而阿里巴巴市值更單日蒸發約1648億元，國指和科指亦分別跌2.3%和1.7%，大市成交額比周四降約15%，至約980億元。

恒指全周仍累升1.5%

不過，以全周計，恒指仍累升1.5%，國指和科指分別累升1.3%和2.3%。

阿里巴巴股價曾跌穿73元，低見72.9元，為去年11月22日以來近1年低位，跌約10.4%。阿里績後遭多家券商調低目標價，股價反彈乏力，收報73.25元，跌8.1元，跌幅達9.9%，成交額141億元，佔大市成交額約14.4%，並拖低恒指132點。

國美零售逆市飈近81%

阿里巴巴股價由年初至今已累跌約15%。其他科網股也受累，騰訊（0700）昨跌2.9%，美團（3690）跌3.9%，百度（9888）跌約4.9%，嗶哩嗶哩（9626）跌約6.8%。但網易（9999）和小米集團（1810）逆市升2.1%和1.5%。

另外，國美零售（0493）逆市飈近81%，收報0.056元，成升幅最大股份，成交額約7億元。內地媒體指國美計劃在3年內開設1萬間國美超市，國美昨深夜發通告澄清，擬開展的超市業務由主要股東黃光裕與獨立第三方合作經營。據國美超市微信披露，國美超市是國美控股集團旗下品牌，廣東馬務店已開業。

獨立分析師彭偉新指出，大市受阿里巴巴股價下跌影響外，恒指成分股在收市競價時段受壓，近14.19億元資金流出，反映投資者稍為看淡，但整體沽壓並非太明顯，後市仍視乎外圍及經濟數據。

相關字詞﹕國美零售 恒指 阿里巴巴

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