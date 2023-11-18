阿里插一成 大摩剔出首選名單 大行削目標價 市值單日蒸發1648億

明報記者 蕭嘉聰

大摩報告指出，考慮到內地消費市場復蘇的不確定性，雲端市場增長前景未明，以及雲智能集團叫停分拆計劃，而分拆計劃被視為阿里釋放股東價值的關鍵，因此將阿里剔出首選股份名單，並將阿里美股（美：BABA）目標價由150美元調低至110美元，折合港股每股107.25元。

不過該行亦稱，阿里現時估值仍具吸引力，相當現今財年預測市盈率約9倍，加上持續回購及宣派股息等回饋股東措施，因此仍繼續看好阿里。

馬雲：股價低公允值 將繼續持有

《南華早報》引述馬雲辦公室指，馬雲對阿里仍「非常樂觀（very positive）」，日前披露的文件是今年8月時所制定的一項「未來有條件部分減持計劃」的一部分，至今無出售任何股份，又指目前股價低於公允價值，將繼續持有阿里股份。

高盛：廣告業務料健康增長

此外，高盛報告指出，由於消費需求仍在復蘇，管理層對前景看法仍然保守，不過受惠於中小企商戶提高使用廣告，以及新廣告科技升級為商戶帶來更高投資回報率，預期廣告業務可健康增長。該行表示，雖然市場對阿里不再分拆的消息感到失望，惟最新股價已回落至5月宣布分拆雲業務前的水平，阿里雲估值約為400億美元，維持目標價131元及「買入投資評級」。

匯豐認為，阿里不再推進雲業務分拆、暫緩盒馬IPO，以及馬雲擬減持消息引起投資者關注，不過營運層面而言，該行對集團的國際商業業務持續強勁增長感到鼓舞，相信AliExpress旗下Choice增長勢頭可以持續下去。此外，集團致力提升用戶體驗及縮短遞送時間亦會為業務帶來轉變。該行將阿里2024至2026財年盈利預測調低0%至3%，料本地商業業務的投資將會推動更大增長。

該行表示，阿里現價估值吸引，加上宣布派息及承諾回購，亦對股價帶來支持，不過短期內或缺乏股價催化劑，相信市場或等待管理層展示縮短虧損業務轉盈所需時間的決心，因此將阿里美股目標價由135美元下調至131美元。

雖然阿里股價不盡人意，不過阿里巴巴主席蔡崇信昨日罕見在港出席公開活動時神色自若，亦提到AI與人類即使存在競爭性，人類偉大之處在於適應性，未來在情商（EQ）相關領域仍可表現出色。