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經濟

理想汽車藥明康德納入恒指 藍籌達82隻

【明報專訊】恒生指數有限公司昨公布季度檢討結果，理想汽車（2015）和藥明康德（2359）「染藍」，恒生指數未有剔除股份，令成分股數目由80隻增加至82隻，假設恒指於11月15日調整，理想汽車及藥明康德所佔比重分別為1.9%和0.3%，所有指數變動將於12月4日起生效。

理想汽車昨逆市升3.2%至157.1元，市值達3333.7億元，足以排名恒指第12大市值股份，比京東（9618）排名還高。由於該集團截至9月30日止已連續4個季度錄得盈利，恒指選股考慮財務狀况，或因而令該股成功入圍，理想「染藍」將可吸29億元追蹤指數基金入市，相當於理想汽車過去半年日均成交金額的3倍。藥明康德昨跌0.6%，報93.1元，市值約374.8億元。假設恒指於本月15日調整，工商業分類比重升1.56個百分點，至58.66%。阿里巴巴（9988）佔恒指比重將升至8%上限，美團（3690）和龍湖集團（0960）佔比也分別獲提升至5.84%和0.26%。

此外，恒生綜合指數成分股數目由517隻增加至519隻，加入Keep（3650）和途虎（9690），而恒生生科指數成分股剔除業聚醫療（6929）和智雲健康（9955），加入聯邦制藥（3933）和藥師幫（9885），成分股數目維持50隻。

小米佔科指比重由11%大降至8%

國指和科指成分股沒有變動，小米集團（1810）佔科指比重由11.14%大減3.14個百分點，至8%，估計換馬時將淨流出被動資金逾32億元。阿里巴巴和美團佔國指和科指比重均升至8%，而快手（1024）和京東佔科指比重也升至8%。

相關字詞﹕阿里巴巴 藥明康德 理想汽車 恒生指數

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