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經濟

阮國恒稱已促銀行 準備打風開市結算

【明報專訊】港交所（0388）將於本月就惡劣天氣下維持交易安排進行諮詢，擬在明年風季前推出，營運上需要銀行作出配合。金管局副總裁阮國恒表示，最重要是銀行要確保客戶進行股票交易和存入支票，翌日遇上惡劣天氣時仍可以進行結算，支持客戶的流動性進行交易。當局已要求銀行盡早進行相關準備，事實上從保持銀行持續營運的角度，業界要開始思考相關的安排。

阮國恒表示，銀行對部分惡劣天氣下營運已有現成參考，例如銀行仍要處理美股交易進行資金調撥，金管局仍和證監會討論詳細方案，當局持開放態度配合，並會確保員工安全。

銀行公會：必要時安排部分分行營業

銀行公會主席孫煜則表示，公會與港交所有持續交換意見，正在平穩地推動進程，至於會否維持部分分行營業讓券商和客戶存入支票，他指若有必要會作出相關安排。

有立法會議員在財經事務委員會上，向金管局建議參考內地中央匯金、社保基金入市，由政府參與港股市場維護和調節。

金管局總裁余偉文回應，外匯基金作為外匯儲備，一般而言以環球配置為主，較少配置港股，因為一旦需要維持金融穩定，需要沽出資產取得資金，屆時沽出港股反而更不利本港金融穩定，而金管局作為監管機構也有利益衝突問題。

余：政府若入市港股 影響國際信心

對於外匯基金現持有的港股資產，余偉文指出是1998年金融風暴入市後保留的小部分資產，當局不會再作增持或減持作分散投資。

余續稱，香港作為公開市場，除非金融安全和穩定面受很大影響，如1998年因期貨市場和外匯市場被操控而需要入市操作，否則政府若在港股有操作行為，難免對國際投資者信心有影響，政府角色需要小心思考。

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