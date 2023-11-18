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經濟

余偉文：樓按正常還錢 銀行不會追貸 稱如被無故Call Loan 可向金管局反映

【明報專訊】高息環境令香港樓價反覆尋底，差估署樓價指數顯示截至9月底止樓價較高位累跌近14%，第三季的負資產宗數回升至1.1萬宗。近期市傳有業主被銀行「Call Loan」，即被要求提早清還按揭貸款，市場擔心1997年金融風暴的Call Loan潮再現。金管局總裁余偉文昨在立法會會議回應，若按揭貸款人正常還貸，銀行一定不會追收，當局已向銀行了解，沒有正常還款者因變為負資產而被追收。他指若有出現，可向金管局反映，該局會向個別銀行跟進。

明報記者 歐陽偉昉

副總裁阮國恒亦重申，銀行因物業價值下跌而「Call Loan」只是傳聞。有議員提議金管局向銀行發出追收貸款的指引，阮國恒則指當局指引以原則為本，除按揭宏觀審慎措施外，絕少就風險管理措施劃明確界線，否則銀行會要求就各項風險均提供明確紅線。

不少中小企貸款以物業作為抵押，有中小企擔心抵押品價值下跌，會令銀行會縮減貸款。銀行公會主席孫煜昨在例會後回應，銀行對貸款有審慎操作原則，發放每筆貸款皆有相關安排和特定政策，對每個個案會根據其風險評估作出安排。

銀行監管原則為本 無意推追貸指引

政府在《施政報告》放寬多項樓宇印花稅，余偉文指「減辣」後市場買賣或睇樓量有微升，但對市場實際影響要時間慢慢觀察。金管局在9月放寬12個月期樓花可承做高成數按揭，副總裁李達志指最近使用率很低，不少買家選擇建築期付款，或是因為利率高企，即供上會要付較高利息，若市場有強烈需求，當局願意檢討按保細節。

銀行資產質量方面，本港銀行特定分類貸款比率至今年6月底升至1.5%，相對2019年底為0.57%。阮國恒指出最近兩三年比率上升主要來自內地房地產貸款，近期續有內房企業面臨財務壓力，預期今年內數字會持續惡化，較難預測內房企業財務何時能改善。

不過阮國恒認為，即使近兩年銀行特定分類貸款比率上升，但整體風險仍然可控，銀行早於7至8年前已針對高槓桿對手有信貸風險管理，沒有對個別企業或行業有貸款過度集中問題。當局近年亦已要求銀行盡早作出撥備，不計抵押品的撥備率已有75%，計及抵押品則達140%。據金管局向立法會提交文件，特定分類貸款、逾期貸款、住宅按揭拖欠等比率，皆遠低2000年代初的高峰水平（見表）；本港家庭負債總額雖升至GDP約96%的新高水平，但資產淨值相對負債總額比率仍近11倍，遠較主要經濟體的不足6至8倍為佳（見圖）。

家庭負債升 相對資產淨值仍佳

新冠疫情期間，政府推出個人百分百擔保貸款，早前按證公司披露相關壞帳率達10%，李達志指雖低於推出時假設的25%，但水平令人關注，會與銀行追收。計劃合共批出6.7萬宗申請，涉及約47億元貸款。中小企百分百特惠貸款方面，李達志指目前壞帳率為5.5%，計劃批出超過6.5萬宗申請，共涉貸款1369億元。

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