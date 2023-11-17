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YOHO WEST連接天榮站 交通便捷

【明報專訊】除元朗外，天水圍亦是新界西北的新盤供應重鎮；龍頭發展商新地（0016）旗下天水圍天榮站YOHO WEST第1期，單位總數1393伙，為今年焦點大盤之一；項目以交便方便為主要賣點，基座連接輕鐵天榮站，毗鄰公共交匯處，出行選擇多元快捷，樓花期長約10個月，剛好受惠新按保的保障範圍，買家在考慮置業時更具彈性。

明報記者 管龍欣 攝影 劉焌陶

YOHO WEST第1期，是新地繼Wetland Seasons Park、Wetland Seasons Bay系列後，在天水圍最新發展的大型住宅項目；今期由兩座樓高38層的住宅大廈組成、提供1393伙，兩座分別為相連的2A、2B座及3A、3B座，分層標準戶一層由14伙至23伙組成，高層連天台特色戶一層9伙至15伙。

樓花期10個月 單位總數1393伙

YOHO WEST第1期提供的單位，實用面積介乎245至1073方呎，標準分層戶實用面積由266至696方呎不等，戶型涵蓋開放式至3房戶，逾五成單位屬兩房間隔，另設連平台或天台特色戶，切合不同買家需要；至於實用266方呎開放式戶型，集中於第3B座B11室。

今次介紹的示範單位，以第3A室36樓A11室無改動交樓標準作藍本，實用426方呎兩房戶型，廚房採開放式設計，曲尺佈局較一般開放式廚房寬敞，儲物櫃收納度高，主要採用德國西門子系列家電，如蒸焗爐、煮食爐及抽油煙機等，廚房牆身的自動感應燈帶，可防止住戶濕手開燈時發生危險；另雪櫃有別一般新盤慣常隱藏在收納櫃的設計。

開放式廚房收納空間充裕

兩間睡房開則四正，浴室與睡房之間的走廊位，設有訂製收納櫃，善用每吋空間；露台屬三合一設計（即露台、工作平台及冷氣機合而為一），設計師別具心思，在冷氣機圍欄附近加設格柵架，供住戶晾曬衣物及放置生活雜物。

另一個示範單位，以第2B座36樓B8室無改動交樓標準戶作藍本，實用568方呎3房戶，單位呈長形設計，分設洗手間及浴室，其中洗手間不設衛浴設施。

露台採「三合一」設計 功能多元

單位玄關設置智能家居控制板面及多個燈掣，主控掣器可經手動及智能電話控制全屋家電，儲物櫃面設置無線充電器及多個插座，方便住戶為智能手表、平板電腦及手機等充電。

睡房開則實用，惟其中一間睡房空間較細，相信放置單人牀及衣櫃後，尚剩小量走動空間。項目兩房以上單位，露台設雙邊趟門，貫徹三合一設計及設有格柵架；另可留意是，全屋地板屬木紋防潮岩塑材質，確保地板防潮和溫度舒適。

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