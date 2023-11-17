房協資助房屋朗然打頭陣 涉422伙下周開價

房協6年來首推資助房屋

房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦表示，早前已獲批預售樓花的朗然，屬資助房屋，最快下周開價，而買家申請資格、單位折扣率、抽籤程序等，都會參考房委會發售居屋的做法，具體細節下周公布，預計買家明年中揀樓。

他續稱，現時已經有16家銀行落實為項目買家承造按揭，包括本港的大型銀行。朗然預計2025年下半年落成，最快當年年底入伙，即樓花期長約兩年，柯預計，買家屆時會採建築期付款方法。

項目由兩幢樓高14層的中密度大廈組成，提供422伙，單位實用面積介乎303至658方呎、屬1房至3房設計，其中約80%屬兩房戶型，單位會附設基本裝修，並附設基本家電。各樓層設有17至19個單位，並會分為兩翼；一如現時私樓單位的設計，朗然的1房及「細兩房」戶型，會採用開放式廚房設計。

6資助房屋共涉約6000伙

柯靄邦指出，朗然的設計佈局，除貫徹房協實而不華的風格外，今次特別注入北歐的簡約、清新設計氣息，並設有住客康樂會所。至於命名為朗然，柯靄邦表示，是寓意住戶可置身清澈明亮、悠然自在的生活環境，追求簡約平衡的生活意念。

至於房協另外5個資助住宅新項目，包括觀塘安達臣道R2-2、R2-4用地、啟德2B區1號用地、粉嶺馬會道和元朗元龍街，連同朗然，6個樓盤合共提供約6000個單位。房協對上一次推售資助住宅，為2017年推出市場的將軍澳翠嶺峰、屯門翠鳴臺，兩項目合共提供620個單位。