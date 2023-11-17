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經濟

香港地產

內地客《施政報告》翌日購傲玟兩伙 成交額共5370萬 慳稅近403萬

【明報專訊】新一份《施政報告》上月底公布樓市減辣後，市場錄得不少「慳稅」入市個案，其中原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通或相關人士持有、已屆現樓的何文田傲玟，獲內地背景買家以約5370萬元連購兩伙，較減辣前節省逾400萬元辣稅。路勁（1098）牽頭發展的黃竹坑港島南岸1期晉環，昨獲內地專才以752萬元購入一個特色戶，較減辣前慳約90萬元或80%辣稅。

政府減辣後吸引買家入市，原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通或相關人士持有、已屆現樓的何文田傲玟，6座5樓A、B室，前者實用1388方呎，後者實用為1380方呎，同為3房3套間隔，成交價分別為2692.72萬及2677.2萬元，實呎同為1.94萬元。資料顯示，該兩單位由同一名姓陸買家以共5369.92萬元購入兩伙，需付樓價7.5%、即涉約402.7萬元辣稅，但較舊稅制仍慳約402.7萬元，由於買家名字以普通話拼音，料為內地背景人士。

此外，晉環2B座5樓D室平台特色戶，實用面積294方呎，開放式間隔，連200方呎平台，成交價752萬元、實呎25,578元。據悉，單位由內地專才購入，在「先免後徵」新安排下，料可慳約90萬元或80%辣稅。

公司客入市維港峰1房 慳逾215萬辣稅

另外，減辣後有公司客入市二手物業。中原地產分區營業經理盧文頌表示，西營盤維港峰中層C室，實用540方呎，1房連工人套房間，享維港海景，以1438萬元沽出，實呎26,630元。新買家以公司名義買入，減辣後買家印花稅從431.4萬元減至約215.7萬元，料慳一半即約215.7萬元辣稅。原業主2015年1410.6萬元一手買入，帳面獲利約27.4萬元，但由於購入時需付樓價7.5%雙倍印花稅，連使費計料實蝕逾90萬元或逾6%。

嘉湖低層3房420萬沽 3年半實蝕三成

中原首席分區營業經理蔡創文表示，大埔比華利山別墅翠樺道3街單號屋，實用1606方呎，3房1套連起居室及工作間間隔，以1500萬元易手，實呎9340元。新買家為「新香港人」，原業主2017年1582萬元購入，持貨約6年，帳面蝕82萬元或5.2%，連使費料蝕170萬元或17%。

另外，美聯首席區域營業董事黃國良表示，天水圍嘉湖山莊6期美湖居7座低層H室，實用544方呎，屬3房間隔，以420萬元易手，實呎7721元，原業主於2020年4月以580萬元購入，現帳面蝕160萬元，連使費料實蝕約187萬元或32%，料為屋苑最少3年來最大蝕幅成交。

明報記者

相關字詞﹕內地專才 蝕讓成交 嘉湖山莊 比華利山別墅 晉環 維港峰 傲玟 慳稅 減辣 施政報告

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